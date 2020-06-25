В здании Кабинета Министров все обязаны носить маски. Тем, кто не придерживается карантинных требований, будут снимать премии. Из-за нарушителей штрафы будут накладывать и на руководство.

В Кабмине ввели жесткое финансовое наказание за несоблюдение норм карантина, сообщил в телеграме министр информационной политики Михаил Федоров.

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По его словам, если ловят кого-то без маски в коридоре, то

снимают всю премию самому нарушителю;

отменяют премию его или ее руководителю отдела;

снимают премию главе департамента.

Так работников Кабмина поощряют придерживаться карантинных ограничений, следя за собой и своими подчиненными.

Как правильно пользоваться масками и респираторами

Маска должна плотно прилегать к коже.

Если у вас густая борода или усы – использовать респиратор нет смысла.

Перед тем, как надеть респиратор, необходимо помыть руки с мылом или использовать антисептическое средство.

Не прикасайтесь к маске руками, когда она на лице. Если есть такая потребность – делайте это чистыми руками.

Заменяйте маску сразу, как она станет влажной.

Снимая ее, не прикасайтесь руками к внутренней части. После этого снова тщательно вымойте руки.

Если указано, что маска одноразовая – она ​​действительно одноразовая, и повторное ее использование не только бессмысленно, но и повышает риск заболевания.



Как пользоваться масками / Инфографика 24 канала