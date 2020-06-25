Чиновникам, которые не носят маски, будут снимать премии
В здании Кабинета Министров все обязаны носить маски. Тем, кто не придерживается карантинных требований, будут снимать премии. Из-за нарушителей штрафы будут накладывать и на руководство.
В Кабмине ввели жесткое финансовое наказание за несоблюдение норм карантина, сообщил в телеграме министр информационной политики Михаил Федоров.
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По его словам, если ловят кого-то без маски в коридоре, то
- снимают всю премию самому нарушителю;
- отменяют премию его или ее руководителю отдела;
- снимают премию главе департамента.
Так работников Кабмина поощряют придерживаться карантинных ограничений, следя за собой и своими подчиненными.
Как правильно пользоваться масками и респираторами
- Маска должна плотно прилегать к коже.
- Если у вас густая борода или усы – использовать респиратор нет смысла.
- Перед тем, как надеть респиратор, необходимо помыть руки с мылом или использовать антисептическое средство.
- Не прикасайтесь к маске руками, когда она на лице. Если есть такая потребность – делайте это чистыми руками.
- Заменяйте маску сразу, как она станет влажной.
- Снимая ее, не прикасайтесь руками к внутренней части. После этого снова тщательно вымойте руки.
- Если указано, что маска одноразовая – она действительно одноразовая, и повторное ее использование не только бессмысленно, но и повышает риск заболевания.