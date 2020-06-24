Глава правительства Денис Шмыгаль говорит, что не боится заразиться коронавирусом. Однако, его все же пугает количество летальных случаев, которые COVID-19 вызывает.

Своими размышлениями относительно коронавирусной болезни премьер-министр поделился в интервью, вышедшем на ютюб-канале Vласть vs Vлащенко.

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Классического страха заболеть у меня нет. Здесь очень важный момент: хочется с одной стороны дать месседж обществу, что это болезнь, и каждый из нас имеет шанс ею заразиться и заболеть, поэтому очень важно вовремя среагировать и получить помощь,

– рассказал глава Кабмина.

Шмыгаль отметил: по его мнению, есть очень важный момент – заболеть как можно позже. Для этого надо соблюдать масочный режим, чистоту рук, социальную дистанцию.

Премьер добавил, что сейчас в мире нет лекарств и утвержденных эффективных протоколов лечения коронавируса, а COVID-19 демонстрирует высокую летальность.

"Вот это пугает. Пугает летальность этой болезни. Если преодолеть летальность и эта болезнь станет условно обычным гриппом или ангиной, которую можно перелечить таблетками и жить спокойно дальше, тогда страха ни у общества, ни у кого из нас не будет", – подчеркнул Шмыгаль.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине

В Украине растет количество больных COVID-19. За минувшие сутки в государстве зарегистрировали 940 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 16 человек, а 453 выздоровели.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 39 014 случаев заражения, умер от осложнений, вызванных инфекцией, 1 051 человек, выздоровели 17 409 человек.