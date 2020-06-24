Лякає летальність цієї хвороби, – Шмигаль про те, чи боїться захворіти на COVID-19
Глава уряду Денис Шмигаль каже, що не боїться заразитися коронавірусом. Однак, його все ж лякає кількість летальних випадків, яку COVID-19 викликає.
Своїми роздумами стосовно коронавірусної хвороби прем’єр-міністр поділився в інтерв’ю, що вийшло на ютюб-каналі Vласть vs Vлащенко.
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Класичного страху захворіти у мене немає. Тут дуже важливий момент: хочеться з одного боку дати месидж суспільству, що це хвороба, і кожен з нас має шанс нею заразитися і захворіти, тому дуже важливо вчасно зреагувати і отримати допомогу,
– розповів очільник Кабміну.
Шмигаль зауважив: на його думку, є дуже важливий момент – захворіти якомога пізніше. Для цього треба дотримуватися маскового режиму, чистоти рук, соціальної дистанції.
Прем'єр додав, що наразі у світі немає ліків і затверджених ефективних протоколів лікування коронавірусу, а COVID-19 демонструє високу летальність.
"Ось це лякає. Лякає летальність цієї хвороби. Якщо подолати летальність і ця хвороба стане умовно звичайним грипом або ангіною, яку можна перелічити таблетками і жити спокійно далі, тоді страху ні у суспільства, ні у кого з нас не буде",– наголосив Шмигаль.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні
- В Україні росте кількість хворих на COVID-19. За минулу добу у державі зареєстрували 940 нових випадків коронавірусної інфекції, померли 16 людей, а 453 одужали.
- Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні зафіксували 39 014 випадків зараження, померла від ускладнень, спричинених інфекцією, 1 051 людина, одужали 17 409 осіб.