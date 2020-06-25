У будівлі Кабінету Міністрів усі зобов’язані носити маски. Тим, хто не дотримуються карантинних вимог, зніматимуть премії. Через порушників штрафи накладатимуть і на керівництво.

У Кабміні запровадили жорстке фінансове покарання за недотримання норм карантину, повідомив у телеграмі міністр інформаційної політики Михайло Федоров.

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За його словами, якщо ловлять когось без маски на коридорі, то

знімають всю премію самому порушнику;

скасовують премію його або її керівникові відділу;

знімають премію голові департаменту.

Так працівників Кабміну заохочують дотримуватися карантинних обмежень, слідкуючи за собою та своїми підлеглими.

Як правильно користуватися масками та респіраторами

Маска повинна герметично прилягати до шкіри.

Якщо у вас густа борода або вуса – використання респіратору немає сенсу.

Перед тим, як одягнути респіратор, необхідно помити руки з милом або використати антисептичний засіб.

Не торкайтеся маски руками, коли вона на обличчі. Якщо вже є така потреба – робіть це чистими руками.

Замінюйте маску одразу, як вона стане вологою.

Знімаючи її, не торкайтеся руками до внутрішньої частини. Після цього знову ретельно вимийте руки.

Якщо вказано, що маска одноразова – вона справді одноразова, й повторне її використання не лише немає сенсу, а й підвищує ризик захворювання.



Як користуватися масками / Інфографіка 24 каналу