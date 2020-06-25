Маски в уряді: що загрожує тим, хто порушує вимоги
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У будівлі Кабінету Міністрів усі зобов’язані носити маски. Тим, хто не дотримуються карантинних вимог, зніматимуть премії. Через порушників штрафи накладатимуть і на керівництво.
У Кабміні запровадили жорстке фінансове покарання за недотримання норм карантину, повідомив у телеграмі міністр інформаційної політики Михайло Федоров.
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За його словами, якщо ловлять когось без маски на коридорі, то
- знімають всю премію самому порушнику;
- скасовують премію його або її керівникові відділу;
- знімають премію голові департаменту.
Так працівників Кабміну заохочують дотримуватися карантинних обмежень, слідкуючи за собою та своїми підлеглими.
Як правильно користуватися масками та респіраторами
- Маска повинна герметично прилягати до шкіри.
- Якщо у вас густа борода або вуса – використання респіратору немає сенсу.
- Перед тим, як одягнути респіратор, необхідно помити руки з милом або використати антисептичний засіб.
- Не торкайтеся маски руками, коли вона на обличчі. Якщо вже є така потреба – робіть це чистими руками.
- Замінюйте маску одразу, як вона стане вологою.
- Знімаючи її, не торкайтеся руками до внутрішньої частини. Після цього знову ретельно вимийте руки.
- Якщо вказано, що маска одноразова – вона справді одноразова, й повторне її використання не лише немає сенсу, а й підвищує ризик захворювання.