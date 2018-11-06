"Маски-шоу стоп-2":государство обязала следователей,прокуроров платить за неправомерные действия

В действие вступил закон об изменениях в отношениях прав участников уголовного производства. Им установлена ответственность следователя и прокурора за причиненные их действиями или бездействием убытки в ходе досудебного расследования уголовного производства.

Об этом в комментарии 24 каналу отметил адвокат, руководитель практики уголовного права Адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" Александр Коваль.

Указанные возмещения устанавливаются в случае привлечения лиц к дисциплинарной ответственности или при приговоре суда о привлечении к уголовной ответственности.

В любом случае при удовлетворении следственным судьей жалобы на действия следователя, прокурора – возникает возможность открытия в отношении них дисциплинарного производства и в дальнейшем – даже материальное возмещение из их собственного "кармана". Благодаря этому, предполагается, что следователи и прокуроры не будут затягивать с принятием решений, потому что придется за это платить,

– объяснил Коваль.

Законом также дополнены основания для закрытия уголовного производства в случае наличия постановления о прекращении дела, вынесенного ранее по аналогичным фактам. По основаниям возможно обратиться к следователю, прокурору, а в случае их отказа в закрытии дела, возможность обжалования их действий к следственному судье.

Кроме того, следственным судьей, может быть закрыто производство по делу в случае истечения сроков досудебного расследования.

Расширен перечень постановлений следственного судьи, которые обжалуются в апелляционном порядке, а именно о продлении отстранения лица от должности, о прекращении производства в связи с истечением сроков досудебного расследования и об отказе следственному судье в закрытии уголовного производства в случае наличия постановления о прекращении дела, вынесенного ранее по аналогичным фактам.

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Напомним, речь о Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования обеспечения соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами во время осуществления досудебного расследования", известный как "Маски-шоу " стоп-2", который вступил в силу 4 ноября и был подписан президентом Украины 31 октября.