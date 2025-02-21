Похоже, он собрался им "бороться за демократию". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на PBS NewsHour.

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"Эта бензопила для борьбы с бюрократией!"

Произошел инцидент на Conservative Political Action Conference, где выступал Маск.

Милей представил миллиардеру бензопилу с золотым покрытием и лозунгом "Viva la libertad, carajo", что переводится как "Да здравствует свобода, черт возьми".

Маск прямо на сцене в своей черной шляпе "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой") размахивал этим подарком перед собравшимися.

Эта бензопила для борьбы с бюрократией!

– воскликнул самодовольно он.

Маск размахивает подаренной ему бензопилой: смотрите видео

К слову, бензопила символизировала шоковые экономические реформы президента Милея.

Так, глава Аргентины использовал ее во время своей президентской кампании в 2023 году. Так он предлагал символически измельчить "раздутое аргентинское государство".