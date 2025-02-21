Схоже, він зібрався ним "боротися за демократію". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на PBS NewsHour.
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"Ця бензопила для боротьби з бюрократією!"
Стався інцидент на Conservative Political Action Conference, де виступав Маск.
Мілей представив мільярдеру бензопилу із золотим покриттям і гаслом "Viva la libertad, carajo", що перекладається як "Хай живе свобода, чорт забирай".
Маск просто на сцені у своєму чорному капелюсі "Make America Great Again" ("Зробимо Америку знову великою") розмахував цим подарунком перед присутніми.
Ця бензопила для боротьби з бюрократією!
– вигукнув самовдоволено він.
Маск розмахує подарованою йому бензопилою: дивіться відео
До слова, бензопила символізувала шокові економічні реформи президента Мілея.
Так, глава Аргентини використовував її під час своєї президентської кампанії у 2023 році. Так він пропонував символічно подрібнити "роздуту аргентинську державу".