Схоже, він зібрався ним "боротися за демократію". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на PBS NewsHour.

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"Ця бензопила для боротьби з бюрократією!"

Стався інцидент на Conservative Political Action Conference, де виступав Маск.

Мілей представив мільярдеру бензопилу із золотим покриттям і гаслом "Viva la libertad, carajo", що перекладається як "Хай живе свобода, чорт забирай".

Маск просто на сцені у своєму чорному капелюсі "Make America Great Again" ("Зробимо Америку знову великою") розмахував цим подарунком перед присутніми.

Ця бензопила для боротьби з бюрократією!

– вигукнув самовдоволено він.

Маск розмахує подарованою йому бензопилою: дивіться відео

До слова, бензопила символізувала шокові економічні реформи президента Мілея.

Так, глава Аргентини використовував її під час своєї президентської кампанії у 2023 році. Так він пропонував символічно подрібнити "роздуту аргентинську державу".