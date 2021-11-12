Примерно 3 суток изучали только расположение этих комнат. Об этом рассказал журналист программы "Схемы" Максим Савчук.
К теме Шубохранилище, парикмахерская, церковь и тренажерка, – СМИ обнародовали план имения Медведчука
Он рассказал, что в имении расположены шубохранилище, винный погреб, склад чемоданов и картин. Расследователи посчитали количество спален и санузлов.
Отдельный лифт для семьи Медведчуков
Интересно, что дом имеет четкое разделение: правое крыло для хозяев и для гостей, а левое крыло предназначено для тех, кто обслуживает дом – мужской и женский блоки.
В доме есть разделение на хозяев жизни и на тех, кто работает на этих хозяев жизни. Мы были поражены количеством помещений, поражены тем, что в дом вместили 18 метров длиной бассейн,
– рассказал Савчук.
Кроме этого, в имении депутата на двух этажах есть массажные кабинеты. "Люди даже не спускаются на этаж ниже, чтобы им сделали массаж", – заметил он.
Это все выглядит странно для простых людей, которые привыкли жить на 45 квадратных метрах. А здесь только церковь – 43 квадратных метра занимает.
Семья Медведчуков не ездит в одном лифте с людьми, которые обслуживают дом. Для них есть отдельный служебный лифт.
Журналист "Схем" рассказал об имении Медведчука: смотрите видео
Что известно об имении Медведчука
- Журналисты-расследователи проекта "Схемы" показали дворец Медведчука. Несмотря на открытые уголовные дела и введенные санкции, кум Владимира Путина продолжал реконструкцию своего имения в Пуще-Водице.
- Впервые реконструкцию увидели еще в мае 2021 года, когда Совет нацбезопасности и обороны уже принял санкции против Медведчука. Однако блокирование активов, очевидно, не помешало пророссийскому политику перестраивать свое элитное жилье.
- Имение Медведчука занимает больше 2 тысяч квадратных метров: 4 этажа и 114 комнат. Согласно плану, на территории расположены не только спальни, гостиные и кабинеты, но и такие помещения как комната для скатертей, для елочных игрушек, для сервизов и тому подобное.