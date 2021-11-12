Приблизно 3 доби вивчали тільки розташування цих кімнат. Про це розповів журналіст програми "Схеми" Максим Савчук.

До теми Шубосховище, перукарня, церква і тренажерка, – ЗМІ оприлюднили план маєтку Медведчука

Він розповів, що у маєтку розташовані шубосховище, винний погріб, склад валіз та картин. Розслідувачі порахували кількість спалень і санвузлів.

Окремий ліфт – для родини Медведчуків

Цікаво, що будинок має чіткий поділ: праве крило для господарів і для поважних гостей, а ліве крило призначене для тих, хто обслуговує будинок – чоловічий і жіночий блоки.

В будинку є поділ на господарів життя і на тих, хто працює на цих господарів життя. Ми були вражені кількістю приміщень, вражені тим, що у будинок вмістили 18 метрів завдовжки басейн,

– розповів Савчук.

Окрім цього, в маєтку депутата на двох поверхах є масажні кабінети. "Люди навіть не спускаються на поверх нижче, щоб їм зробили басейн", – зауважив він.

Це все виглядає дивно для простих людей, які звикли жити на 45 квадратних метрів. А тут тільки церква – 43 квадратних метрів займає. Максим Савчук Журналіст програми "Схеми"

Родина Медведчуків не їздять в одному ліфті із людьми, які обслуговують будинок. Для них є окремий службовий ліфт.

Журналіст "Схем" розповів про маєток Медведчука: дивіться відео

Що відомо про маєток Медведчука