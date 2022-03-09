Масштаб угрозы государства максимальный: враг завел почти всех, кого собирал, – Зеленский

Владимир Зеленский 9 марта на 14-й день войны обратился к украинцам.

Украинский лидер подчеркнул: враг завел в Украину почти всех, кого собирали для вторжения. В то же время украинцы дают мощный ответ.

Заметьте Президент Зеленский обратился к украинцам 9 марта: главные тезисы

Масштаб угрозы государству максимален. Оккупационный контингент уже завел на нашу территорию почти всех, кого собирали для вторжения в Украину. Но и масштаб нашего ответа – максимальный. И это 2 разных слова "максимальный",

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул: враг имеет по максимум только технику. А в Украине – на высоте народ. Россия имеет только приказы наступать и убивать. А Украина – реальное желание своего народа одержать победу, защититься, очистить свое государство.

Обращение Зеленского 9 марта: смотрите видео

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