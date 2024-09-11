Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил авиационный эксперт Константин Криволап, озвучив, что там сосредоточен очень мощный хаб.

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Одна из целей атаки – Жуковский в Подмосковье

Авиаэксперт предположил, что основной целью во время атаки беспилотников было поражение объектов вокруг Жуковского.

"Я даже слышал информацию, что был удар по складу, где хранились иранские ракеты Fateh-360. Если это действительно так – то это замечательный результат. Били очень мощно. Жуковский входит в пятерку крупнейших по размеру и возможностями авиационных научно-исследовательских центров в мире, в частности там расположено несколько лабораторий, где проводятся исследования на прочность самолетов", – рассказал Криволап.

Там также есть летно-исследовательский институт, где испытываются истребители, самолеты, бомбардировщики. Вокруг этого огромного комплекса были расположены подразделения различных опытно-конструкторских бюро (ОКБ): Яковлева, Туполева, Мясищева, Сухого.

Они там разрабатывали и испытывали свою технику. Там сосредоточена аэрокосмическая промышленность; предприятия, которые занимаются разработкой различных комплексов ЗРК, систем наведения ракет,

– отметил авиаэксперт.

Отметим! По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, атака 10 сентября была направлена на 2 ключевых объекта в Жуковском: предприятие "Агат" и НИИ имени Тихомирова, которые занимаются разработкой и производством оружия. Он назвал Жуковский центром российской военной и военно-транспортной авиации. Ведь там реализуют новые решения по двигателям, самолетам, проводит обучение летный состав российских ВВС.