Про це в розмові з 24 Каналом зазначив авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що там зосереджений дуже потужний хаб.

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Одна з цілей атаки – Жуковський в Підмосков'ї

Авіаексперт припустив, що основною ціллю під час атаки безпілотників було ураження об'єктів навколо Жуковського.

"Я навіть чув інформацію, що було ураження складу, де зберігались іранські ракети Fateh-360. Якщо це дійсно так – то це чудовий результат. Били дуже потужно. Жуковський входить в п'ятірку найбільших за розміром та можливостями авіаційних науково-дослідних центрів у світі, зокрема там розташовано декілька лабораторій, де проводяться дослідження на міцність літаків", – розповів Криволап.

Там також є льотно-дослідний інститут, де випробуються винищувачі, літаки, бомбардувальники. Навколо цього величезного комплексу були розташовані підрозділи різних дослідно-конструкторських бюро (ДКБ): Яковлєва, Туполєва, М'ясищєва, Сухого.

Вони там розробляли й випробувати свою техніку. Там зосереджена аерокосмічна промисловість; підприємства, які займаються розробкою різних комплексів ЗРК, систем наведення ракет,

– зазначив авіаексперт.

Зауважимо! На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, атака 10 вересня була спрямована на 2 ключових об'єкти в Жуковському: підприємство "Агат" та НІІ імені Тихомирова, які займаються розробкою та виробництвом зброї. Він назвав Жуковський центром російської військової та військово-транспортної авіації. Адже там реалізують нові рішення щодо двигунів, літаків, проводить навчання льотний склад російських ВПС.