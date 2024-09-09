Про це в розмові з 24 Каналом розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, наголосивши, що, на його думку, тільки цим типом ракет Іран не обмежиться. А це значить, що Росія може отримати й інші.

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Дальність ураження Fateh-360 – 120 кілометрів

Цей тип балістичних ракет має боєголовку 150 кілограмів. Шарп зауважив, що назвав би її доволі точною ракетою, хоча за оцінками західних фахівців високоточною зброєю вона не вважається.

В неї точність складає 30 метрів, це передбачає, що половина боєприпасів кладеться в коло радіусом 30 метрів, де центром кола вважається ціль, а ще 40% кладеться в коло, радіусом 60 метрів. Подібного типу ракети дуже небезпечні, коли здійснюється обстріл певних об'єктів, наприклад, великого будинку,

– зазначив Шарп.

Військовий оглядач підкреслив, що в Росії дефіцит балістичних ракет, тому Fateh-360 заповнить важливу нішу, дозволить стріляти більше по прифронтових цілях, економити російські "Іскандери", використовувати їх для цілей, які розташовані на більшій відстані.

Іран діє в інтересах бізнесу та своєї вигоди

Шарп зауважив, що нічого поганого Україна не зробила проти Ірану, ця країна діє не з метою помсти, а тільки в межах своєї вигоди. З його слів, це лише питання бізнесу, який життєво важливий для Ірану.

Іран міг отримати від Росії що завгодно: пшеницю та жито, гроші, золото, зброю й технології. Ірану й Росії один від одного потрібно дуже багато. В Росії нестача ракет, безпілотників, амуніції, боєприпасів. Іран готовий пожертвувати відносинами з Україною і навіть потрапити під додаткові легкі санкції. Чому легкі? Бо з моменту приходу адміністрації Байдена значна кількість санкцій була знята з Ірану,

– пояснив Шарп.

Іран в ситуації зі співпрацею з Росією зважив наявні плюси й мінуси, ймовірно, що плюсів було більше, тому й почав партнерство з Кремлем. Зі слів Шарпа, Ірану могли б завадити в цьому серйозні санкції Заходу або загроза застосування військової сили з боку США, але цього наразі немає.