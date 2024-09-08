Проте співпраця між Москвою та Тегераном може залежати, зокрема, від того, чи достатню кількість Су-35 має Росія, яка веде війну, щоб обмінювати їх на балістичні ракети та "Шахеди". Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що для Ірану це – вигідний обмін.

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Не можуть диктувати умови

Наразі у війні в Україні винищувачі Су-35 не відіграють для Росії вирішальної ролі. Саме тому росіяни можуть віддавати іранцям навіть новітні зразки цих літаків, а з часом виробити нові.

Водночас Іран нікуди не поспішає, адже це Росія воює. Він якщо і бере участь у бойових діях, то за допомогою своїх проксі – "Хезболли" і хуситів в Ємені. Тому Тегерану не потрібно щось негайно постачати – він може почекати і пів року, і рік,

– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

Проте якщо Іран отримає, наприклад, хоча б ескадрилью (від 12 до 14 одиниць) літаків, а Росія, імовірно, здатна це забезпечити навіть зараз, він оновить хоч якось свій авіапарк.

Так само, якщо Тегеран отримує ЗРК С-400, які обіцяв передати Сєргєй Шойгу під час візиту до Ірану, це теж буде добре для країни. Тому що інші системи взяти йому немає де, хіба що в Китаї, якщо той згодиться їх передати,

– підкреслив він.

Для Росії ця ситуація не є виграшною, адже вона втрачає власні літаки або віддає системи ППО. Проте Кремль, на його думку, вимушений це робити, тому що нічого іншого не залишається, коли власні ресурси вичерпуються.

У росіян, за його словами, навіть закінчуються запаси ракет С-300, хоча вони мали величезну їхню кількість на складах. Підтвердженням цьому є зменшення кількості застосування С-300 по Харкову та області порівняно з 2023 роком. Зараз значно менша кількість цих ракет летить на Харківщину, хоча, на жаль, ворог застосовує інші види озброєння, зокрема, КАБи.

"Росіяни зараз перебувають в такий ситуації, що не можуть особливо диктувати умови, тому Іран буде витискатиме на повну з Росії і гроші, і техніку, і зброю", – відзначив Олександр Мусієнко.

До слова. Глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко прокоментував постачання Іраном балістичних ракет до Росії, зазначивши, що Тегеран може піти на такий крок у відповідь на дії Вашингтона. США, як відомо, надають військову допомогу Ізраїлю, а конфлікт Ірану з ним перебуває під постійною загрозою ескалювання.