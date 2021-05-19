Песчаная буря началась ориентировочно в 17 часов. В гидрометцентре города говорят, что видят такую непогоду впервые.

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В Астрахани пронеслась ужасная буря

Сильный ветер с песком фактически накрыл город. Местные жители рассказали, что раньше такого не видели. Ураган накрывал все на своем пути.

В МЧС в Астраханской области рассказывают, что в одной из многоэтажек вместе с человеком обвалился балкон. На место выехала скорая помощь.

"Молодой человек шел возле дома, и на него обвалилась конструкция балкона. Парню 18 лет. Оторвалось это все из-за сильного ветра", – рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Астраханской области изданию РИА Новости. Известно, что парня с травмами доставили в больницу.

По информации российского издания, пострадал еще ребенок. В пресс-службе Министерства здравоохранения говорят, что в 80 километрах от города его придавило дерево. Пострадавшие сейчас в состоянии средней тяжести.

По прогнозам ожидали дождь, который вылился в сильную бурю. Работая в астраханском гидрометцентре с 1974 года, я наблюдаю такое впервые,

– сказал сотрудник ЦГМС.

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В некоторых районах городах нет света. Жители считают, что такой ураган случился в городе впервые. Ветер повредил вышки, металлические конструкции, повалил деревья. Кроме того, песчаная буря пронеслась также в Дагестане и Калмыкии.

Более того, синоптики добавляют, что штормовой ветер до 20 метров в секунду будет в Астрахани до конца суток.

Обратите внимание! 18 мая в Индии из-за циклона "Тауктае" погибли 27 человек. Сильные порывы ветра, от 130 до 200 километров в час, разрушили линии электропередач и разбили окна зданий. Из штата Гуджарат эвакуировали примерно 200 тысяч жителей.