Піщана буря почалась орієнтовно о 17 годині. У гідромедцентрі міста кажуть, що бачать таку негоду вперше.

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В Астрахані пронеслась жахлива буря

Сильний вітер з піском фактично накрив місто. Місцеві мешканці розповіли, що раніше такого не бачили. Буревій накривав все на своєму шляху.

У МНС в Астраханській області розповідають, що в одній з багатоповерхівок разом з людиною обвалився балкон. На місце виїхала швидка допомога.

"Молода людина йшла біля будинку, і на нього обвалилась конструкція балкону. Хлопцю 18 років. Відірвалось це все через сильний вітер", – розповіли у пресслужбі міністерства охорони здоров'я Астраханської області виданню РИА Новости. Відомо, що хлопця з травмами доправили у лікарню.

За інформацією російського видання, постраждала ще дитина. У пресслужбі Міністерства охорони здоров'я кажуть, що за 80 кілометрів від міста її придавило дерево. Постраждалі наразі в стані середньої тяжкості.

За прогнозами очікували дощ, який вилився у сильну бурю. Працюючи в астраханському гідрометцентрі з 1974 року, я спостерігаю таке вперше,

– сказав співробітник ЦГМС.

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У деяких районах містах немає світла. Мешканці вважають, що такий буревій трапився в місті вперше. Вітер пошкодив вишки, металеві конструкції, повалив дерева. Окрім того, піщана буря пронеслась також у Дагестані та Калмикії.

Ба більше, синоптики додають, що штормовий вітер до 20 метрів за секунду буде в Астрахані до кінця доби.