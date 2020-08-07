Масштабная утечка данных: почти 7 тысяч военнослужащих стали жертвами хакеров
В Украине обнаружили telegram-бот, который незаконно распространяет персональные данные украинских военнослужащих. Жертвами хакеров стали 6 907 украинских военных.
Что известно об утечке данных
Об утечке персональных данных военнослужащих сообщили в Офисе украинского омбудсмена.
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Бот содержит файл с
- фамилиями, именами и отчествами военных;
- номерами воинских частей;
- датами самовольного оставления воинских частей.
Telegram-бота обнаружили в июле во время мониторинга соблюдения законодательства в сфере защиты персональных данных. Офис омбудсмена сразу же направил письмо в СБУ и Нацполицию с просьбой принять меры для его блокировки, но по состоянию на 7 августа telegram-бот продолжает распространять информацию.
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