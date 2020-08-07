В Україні виявили telegram-бот, який незаконно поширює персональні дані українських військовослужбовців. Жертвами хакерів стали 6 907 українських військових.

Що відомо про витік даних

Про витік персональних даних військовослужбовців повідомили в Офісі українського омбудсмена.

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Бот містить файл з

прізвищами, іменами та по батькові військових;

номерами військових частин;

датами самовільного залишення військових частин.

Telegram-бота виявили у липні під час моніторингу дотримання законодавства у сфері захисту персональних даних. Офіс омбудсмена відразу ж надіслав лист до СБУ та Нацполіції з проханням вжити заходів для його блокування, але станом на 7 серпня telegram-бот продовжує поширювати інформацію.

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