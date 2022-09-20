Воздушную тревогу объявили в 9 областях Украины, пишет 24 канал . Воздушная тревога объявлена ​​в основном в восточных регионах Украины.

Кстати Ночью враг ударил по акватории Очакова – зафиксировано использование дронов-камикадзе.

Где объявили воздушную тревогу

Во время утренней тревоги сирены прозвучали в:

Сумской области

Полтавской области

Черкасские области

Николаевской области

Херсонской области

Днепропетровской области

Запорожской области

Донецкой области

Харьковской области

Следует отметить, что на территории Луганской области непрерывная воздушная тревога от 4 апреля.

Во время тревоги прогремели взрывы

Около 10:20 появилось сообщение о взрывах во временно оккупированном Мелитополе. Также в настоящее время, как пишет Суспільне , жители Харьковщины сообщают о взрыве под Харьковом.

Заметим, что в Запорожье воздушную тревогу объявили в 10:17, тогда как в Харьковской области – в 10:06.

Вероятно, в оккупированном Мелитополе взрывы вызваны "хлопком". Местные ресурсы информируют, что после взрывов в районе аэродрома виднеется столб дыма. Украинские военные неоднократно отрабатывали по оккупантам , захватившим этот аэродром.

После взрывов в Мелитополе в районе аэродрома виднеется дым: видео

Что делать, если услышали взрывы

Во время воздушной тревоги следует находиться в укрытии и не покидать его до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.

Важно помнить, что если вы стали свидетелем прилета, то не стоит распространять фото, видео, адреса или названия места, где произошел удар. Соответствующая информация помогает противнику корректировать огонь.

Также во время воздушной тревоги звуки взрывов могут являться результатом работы украинских подразделений ПВО.