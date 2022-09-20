Воздушную тревогу объявили в 9 областях Украины, пишет 24 канал. Воздушная тревога объявлена в основном в восточных регионах Украины.
Кстати Ночью враг ударил по акватории Очакова – зафиксировано использование дронов-камикадзе.
Где объявили воздушную тревогу
Во время утренней тревоги сирены прозвучали в:
- Сумской области
- Полтавской области
- Черкасские области
- Николаевской области
- Херсонской области
- Днепропетровской области
- Запорожской области
- Донецкой области
- Харьковской области
Следует отметить, что на территории Луганской области непрерывная воздушная тревога от 4 апреля.
Во время тревоги прогремели взрывы
Около 10:20 появилось сообщение о взрывах во временно оккупированном Мелитополе. Также в настоящее время, как пишет Суспільне, жители Харьковщины сообщают о взрыве под Харьковом.
Заметим, что в Запорожье воздушную тревогу объявили в 10:17, тогда как в Харьковской области – в 10:06.
Вероятно, в оккупированном Мелитополе взрывы вызваны "хлопком". Местные ресурсы информируют, что после взрывов в районе аэродрома виднеется столб дыма. Украинские военные неоднократно отрабатывали по оккупантам, захватившим этот аэродром.
После взрывов в Мелитополе в районе аэродрома виднеется дым: видео
Что делать, если услышали взрывы
- Во время воздушной тревоги следует находиться в укрытии и не покидать его до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.
- Важно помнить, что если вы стали свидетелем прилета, то не стоит распространять фото, видео, адреса или названия места, где произошел удар. Соответствующая информация помогает противнику корректировать огонь.
- Также во время воздушной тревоги звуки взрывов могут являться результатом работы украинских подразделений ПВО.
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