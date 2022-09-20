Повітряну тривогу оголосили в 9 областях України, пише 24 канал. Повітряна тривога оголошена здебільшого у східних регіонах України.
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Де оголосили повітряну тривогу
Під час ранкової тривоги сирени пролунали у:
- Сумській області
- Полтавській області
- Черкаській області
- Миколаївській області
- Херсонській області
- Дніпропетровській області
- Запорізькій області
- Донецькій області
- Харківській області
Слід зауважити, що на території Луганської області безперервна повітряна тривога від 4 квітня.
Під час тривоги прогриміли вибухи
Близько 10:20 з'явилося повідомлення про вибухи в тимчасово окупованому Мелітополі. Також у цей час, як пише Суспільне, жителі Харківщини повідомляють про вибух під Харковом.
Зауважимо, що на Запоріжжі повітряну тривогу оголосили о 10:17, тоді як на Харківщині – о 10:06.
Ймовірно, в окупованому Мелітополі вибухи спричинені "бавовною". Місцеві ресурси інформують, що після вибухів у районі аеродрому видніється стовп диму. Українські військові неодноразово відпрацьовували по окупантах, які захопили цей аеродром.
Після вибухів у Мелітополі в районі аеродрому видніється дим: відео
Що робити, якщо почули вибухи
- Під час повітряної тривоги слід перебувати в укритті та не покидати його, поки не буде сигналу про відбій.
- Важливо пам'ятати, що якщо ви стали свідком "прильоту", то не варто поширювати фото, відео, адреси чи назви місця, де стався удар. Відповідна інформація допомагає противнику корегувати вогонь.
- Також під час повітряної тривоги звуки вибухів можуть бути результатом роботи українських підрозділів ППО.
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