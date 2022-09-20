Повітряну тривогу оголосили в 9 областях України, пише 24 канал. Повітряна тривога оголошена здебільшого у східних регіонах України.

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Де оголосили повітряну тривогу

Під час ранкової тривоги сирени пролунали у:

  • Сумській області
  • Полтавській області
  • Черкаській області
  • Миколаївській області
  • Херсонській області
  • Дніпропетровській області
  • Запорізькій області
  • Донецькій області
  • Харківській області

Слід зауважити, що на території Луганської області безперервна повітряна тривога від 4 квітня.

Під час тривоги прогриміли вибухи

Близько 10:20 з'явилося повідомлення про вибухи в тимчасово окупованому Мелітополі. Також у цей час, як пише Суспільне, жителі Харківщини повідомляють про вибух під Харковом.

Зауважимо, що на Запоріжжі повітряну тривогу оголосили о 10:17, тоді як на Харківщині – о 10:06.

Ймовірно, в окупованому Мелітополі вибухи спричинені "бавовною". Місцеві ресурси інформують, що після вибухів у районі аеродрому видніється стовп диму. Українські військові неодноразово відпрацьовували по окупантах, які захопили цей аеродром.

Після вибухів у Мелітополі в районі аеродрому видніється дим: відео

Що робити, якщо почули вибухи

  • Під час повітряної тривоги слід перебувати в укритті та не покидати його, поки не буде сигналу про відбій.
  • Важливо пам'ятати, що якщо ви стали свідком "прильоту", то не варто поширювати фото, відео, адреси чи назви місця, де стався удар. Відповідна інформація допомагає противнику корегувати вогонь.
  • Також під час повітряної тривоги звуки вибухів можуть бути результатом роботи українських підрозділів ППО.

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