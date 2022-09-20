Повітряну тривогу оголосили в 9 областях України, пише 24 канал. Повітряна тривога оголошена здебільшого у східних регіонах України.

До речі Вночі ворог вдарив по акваторії Очакова – зафіксовано використання дронів-камікадзе

Де оголосили повітряну тривогу

Під час ранкової тривоги сирени пролунали у:

Сумській області

Полтавській області

Черкаській області

Миколаївській області

Херсонській області

Дніпропетровській області

Запорізькій області

Донецькій області

Харківській області

Слід зауважити, що на території Луганської області безперервна повітряна тривога від 4 квітня.

Під час тривоги прогриміли вибухи

Близько 10:20 з'явилося повідомлення про вибухи в тимчасово окупованому Мелітополі. Також у цей час, як пише Суспільне, жителі Харківщини повідомляють про вибух під Харковом.

Зауважимо, що на Запоріжжі повітряну тривогу оголосили о 10:17, тоді як на Харківщині – о 10:06.

Ймовірно, в окупованому Мелітополі вибухи спричинені "бавовною". Місцеві ресурси інформують, що після вибухів у районі аеродрому видніється стовп диму. Українські військові неодноразово відпрацьовували по окупантах, які захопили цей аеродром.

Після вибухів у Мелітополі в районі аеродрому видніється дим: відео

Що робити, якщо почули вибухи

Під час повітряної тривоги слід перебувати в укритті та не покидати його, поки не буде сигналу про відбій.

Важливо пам'ятати, що якщо ви стали свідком "прильоту", то не варто поширювати фото, відео, адреси чи назви місця, де стався удар. Відповідна інформація допомагає противнику корегувати вогонь.

Також під час повітряної тривоги звуки вибухів можуть бути результатом роботи українських підрозділів ППО.

Варте уваги – Кривий Ріг обстріляли з РСЗВ: дивіться відео