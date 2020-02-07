Масштабная авария в Канаде: взорвался поезд с нефтью – видео

Поезд, перевозивший 31 вагон с нефтью, взорвался и загорелся 6 февраля в провинции Саскачеван в Канаде. По официальной информации, жертв нет. Жителей села, расположенного вблизи, на всякий случай эвакуировали.

Инцидент произошел в 14 часов дня по Киеву (6 утра по местному времени) в провинции Саскачеван на юге Канады. Поезд перевозил сырую нефть и по неизвестным причинам сошел с рельсов. Об этом сообщили в CBC .

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Полиция расследует причины взрыва и пожара. На всякий случай жителей близлежащей деревни Гернси эвакуировали, ведь продукты горения нефти опасны для здоровья.

Смотрите видео взрыва и пожара поезда с нефтью из соцсетей и канала СВС:

Дым виден от пожара поезда и крушения под Ланиганом в Саскачеване. СР подтвердила, что это был их поезд. Это та же область, где из-за крушения СР в декабре просочилось 1,5 миллиона литров сырой нефти pic.twitter.com/tsDAjSBG7b - Алисия Бриджес (@aliciaebridges) 6 февраля 2020 г.

Я вижу пламя и смятые вагоны под струей черного дыма. Pic.twitter.com/l8irDbxgJk - Алисия Бриджес (@aliciaebridges) 6 февраля 2020 г.

По официальным данным, жертв и пострадавших нет.

Министр транспорта Канады выдал неотложный приказ, согласно которому поезда, перевозящие опасные грузы, должны уменьшить скорость движения до не более 40 километров в час.

Причиной такого шага стало то, что в декабре 2019 практически на этом же месте также сошел с рельсов поезд.