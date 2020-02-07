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      Масштабная авария в Канаде: взорвался поезд с нефтью – видео

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      Поезд с нефтью взорвался в Канаде 6 февраля / СВС

      Поезд, перевозивший 31 вагон с нефтью, взорвался и загорелся 6 февраля в провинции Саскачеван в Канаде. По официальной информации, жертв нет. Жителей села, расположенного вблизи, на всякий случай эвакуировали.

      Инцидент произошел в 14 часов дня по Киеву (6 утра по местному времени) в провинции Саскачеван на юге Канады. Поезд перевозил сырую нефть и по неизвестным причинам сошел с рельсов. Об этом сообщили в CBC

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      Полиция расследует причины взрыва и пожара. На всякий случай жителей близлежащей деревни Гернси эвакуировали, ведь продукты горения нефти опасны для здоровья. 

      Смотрите видео взрыва и пожара поезда с нефтью из соцсетей и канала СВС:

      По официальным данным, жертв и пострадавших нет. 

      Министр транспорта Канады выдал неотложный приказ, согласно которому поезда, перевозящие опасные грузы, должны уменьшить скорость движения до не более 40 километров в час. 

      Причиной такого шага стало то, что в декабре 2019 практически на этом же месте также сошел с рельсов поезд. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Пожар Взрыв Чрезвычайное происшествие Канада Транспорт
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