Масштабная авария в Канаде: взорвался поезд с нефтью – видео
Поезд, перевозивший 31 вагон с нефтью, взорвался и загорелся 6 февраля в провинции Саскачеван в Канаде. По официальной информации, жертв нет. Жителей села, расположенного вблизи, на всякий случай эвакуировали.
Инцидент произошел в 14 часов дня по Киеву (6 утра по местному времени) в провинции Саскачеван на юге Канады. Поезд перевозил сырую нефть и по неизвестным причинам сошел с рельсов. Об этом сообщили в CBC.
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Полиция расследует причины взрыва и пожара. На всякий случай жителей близлежащей деревни Гернси эвакуировали, ведь продукты горения нефти опасны для здоровья.
Смотрите видео взрыва и пожара поезда с нефтью из соцсетей и канала СВС:
По официальным данным, жертв и пострадавших нет.
Министр транспорта Канады выдал неотложный приказ, согласно которому поезда, перевозящие опасные грузы, должны уменьшить скорость движения до не более 40 километров в час.
Причиной такого шага стало то, что в декабре 2019 практически на этом же месте также сошел с рельсов поезд.
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