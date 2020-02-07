Масштабна аварія в Канаді: вибухнув поїзд із нафтою – відео

Поїзд, який перевозив 31 вагон із нафтою, вибухнув та загорівся 6 лютого у провінції Саскачеван у Канаді. За офіційною інформацією, жертв немає. Мешканців села, розташованого поблизу, про всяк випадок евакуювали.

Інцидент трапився об 14 годині дня за Києвом (6 ранку за місцевим часом) у провінції Саскачеван на півдні Канади. Потяг перевозив сиру нафту та з невідомих причин зійшов із рейок. Про це повідомили у CBC.

До слова, 6 лютого у Польщі загорівся автобус з України: фото

Поліція розслідує причини вибуху та пожежі. Наразі мешканців прилеглого села Гернсі евакуювали, адже продукти горіння нафти є небезпечними для здоров'я.

Дивіться відео вибуху та пожежі потягу з нафтою з соцмереж та каналу СВС:

Smoke visible from the train fire and derailment near Lanigan Saskatchewan. CP has confirmed it was their train. It’s the same area where another CP derailment leaked 1.5 million litres of crude oil in December pic.twitter.com/tsDAjSBG7b — Alicia Bridges (@aliciaebridges) February 6, 2020

I can see flames and crumpled rail cars beneath the plume of black smoke pic.twitter.com/l8irDbxgJk — Alicia Bridges (@aliciaebridges) February 6, 2020

За офіційними даними, жертв та постраждалих немає.

Міністр транспорту Канади видав невідкладний наказ, згідно з яким потяги, що перевозять небезпечні вантажі, зобов'язані зменшити швидкість руху до щонайбільше 40 кілометрів на годину.

Причиною такого кроку стало те, що у грудні 2019 року практично на цьому ж місці також зійшов з рейок поїзд.

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