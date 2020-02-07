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      Масштабна аварія в Канаді: вибухнув поїзд із нафтою – відео

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      Поїзд з нафтою вибухнув у Канаді 6 лютого / СВС

      Поїзд, який перевозив 31 вагон із нафтою, вибухнув та загорівся 6 лютого у провінції Саскачеван у Канаді. За офіційною інформацією, жертв немає. Мешканців села, розташованого поблизу, про всяк випадок евакуювали.

      Інцидент трапився об 14 годині дня за Києвом (6 ранку за місцевим часом) у провінції Саскачеван на півдні Канади. Потяг перевозив сиру нафту та з невідомих причин зійшов із рейок. Про це повідомили у CBC

      До слова, 6 лютого у Польщі загорівся автобус з України: фото

      Поліція розслідує причини вибуху та пожежі. Наразі мешканців прилеглого села Гернсі евакуювали, адже продукти горіння нафти є небезпечними для здоров'я. 

      Дивіться відео вибуху та пожежі потягу з нафтою з соцмереж та каналу СВС:

      За офіційними даними, жертв та постраждалих немає. 

      Міністр транспорту Канади видав невідкладний наказ, згідно з яким потяги, що перевозять небезпечні вантажі, зобов'язані зменшити швидкість руху до щонайбільше 40 кілометрів на годину. 

      Причиною такого кроку стало те, що у грудні 2019 року практично на цьому ж місці також зійшов з рейок поїзд. 

      До теми: В Італії швидкісний потяг зійшов з рейок: 2 загиблих, десятки постраждалих

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      6 лютого
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Транспорт Канада Надзвичайні ситуації Вибух Пожежа
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