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      В Італії швидкісний потяг зійшов з рейок: 2 загиблих, десятки постраждалих

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      В Італії поїзд зійшов з рейок / milano.corriere.it

      Швидкісний поїзд, що їхав за маршрутом Мілан – Рим, зійшов із рейок в провінції Лоді. У результаті дві людини загинули, приблизно 30 постраждали.

      Ще одна людина вважається зниклою безвісти, повідомляє Corriere della Sera.

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      Швидкісний потяг виїхав з Мілана о 5:10 і прямував до Рима. О 5.35 на лінії Мілан-Болонья вагони поїзда перекинулися, 
      – йдеться в повідомленні. 

      На місце події одразу прибули бригади швидкої допомоги та рятувальники.

      італія аварія
      В Італії потяг зійшов з рейок / Фото milano.corriere.it

      Наразі рятувальники говорять про двох загиблих. Це машиніст поїзда та працівник залізниці. Щонайменше 27 людей – поранені. Один із постраждалих у важкому стані. Це прибиральник залізниці.

      Правоохоронці встановлюють причини аварії.

      італія потяг
      У результаті аварії 2 людей загинули, 27 – отримали травми / Фото milano.corriere.it

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Аварії та ДТП Надзвичайні ситуації Залізниця Жертви Постраждалі
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