В Італії швидкісний потяг зійшов з рейок: 2 загиблих, десятки постраждалих

Швидкісний поїзд, що їхав за маршрутом Мілан – Рим, зійшов із рейок в провінції Лоді. У результаті дві людини загинули, приблизно 30 постраждали.

Ще одна людина вважається зниклою безвісти, повідомляє Corriere della Sera.

Читайте також: Злетів у яр і розвалився: усе, що відомо про аварію літака у Стамбулі – фото і відео

Швидкісний потяг виїхав з Мілана о 5:10 і прямував до Рима. О 5.35 на лінії Мілан-Болонья вагони поїзда перекинулися,

– йдеться в повідомленні.

На місце події одразу прибули бригади швидкої допомоги та рятувальники.



В Італії потяг зійшов з рейок / Фото milano.corriere.it

Наразі рятувальники говорять про двох загиблих. Це машиніст поїзда та працівник залізниці. Щонайменше 27 людей – поранені. Один із постраждалих у важкому стані. Це прибиральник залізниці.

Правоохоронці встановлюють причини аварії.



У результаті аварії 2 людей загинули, 27 – отримали травми / Фото milano.corriere.it