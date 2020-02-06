В Италии скоростной поезд сошел с рельсов: 2 погибших, десятки пострадавших
Скоростной поезд, следовавший по маршруту Милан – Рим, сошел с рельсов в провинции Лоди. В результате два человека погибли, около 30 пострадали.
Еще один человек считается пропавшим без вести, сообщает Corriere della Sera.
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Скоростной поезд выехал из Милана в 5:10 и направлялся в Рим. В 5.35 на линии Милан-Болонья вагоны поезда перевернулись,
– говорится в сообщении.
На место происшествия сразу прибыли бригады скорой помощи и спасатели.
В Италии поезд сошел с рельсов / Фото milano.corriere.it
Сейчас спасатели говорят о двух погибших. Это машинист поезда и работник железной дороги. По меньшей мере 27 человек ранены. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Это уборщик железной дороги.
Правоохранители устанавливают причины аварии.
В результате аварии 2 человека погибли, 27 – получили травмы / Фото milano.corriere.it