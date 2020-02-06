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      В Италии скоростной поезд сошел с рельсов: 2 погибших, десятки пострадавших

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      В Италии поезд сошел с рельсов / milano.corriere.it

      Скоростной поезд, следовавший по маршруту Милан – Рим, сошел с рельсов в провинции Лоди. В результате два человека погибли, около 30 пострадали.

      Еще один человек считается пропавшим без вести, сообщает Corriere della Sera.

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      Скоростной поезд выехал из Милана в 5:10 и направлялся в Рим. В 5.35 на линии Милан-Болонья вагоны поезда перевернулись,
      – говорится в сообщении.

      На место происшествия сразу прибыли бригады скорой помощи и спасатели.

      італія аварія
      В Италии поезд сошел с рельсов / Фото milano.corriere.it

      Сейчас спасатели говорят о двух погибших. Это машинист поезда и работник железной дороги. По меньшей мере 27 человек ранены. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Это уборщик железной дороги.

      Правоохранители устанавливают причины аварии.

      італія потяг
      В результате аварии 2 человека погибли, 27 – получили травмы / Фото milano.corriere.it

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Жертвы Железная дорога Чрезвычайное происшествие Аварии и ДТП Постраждалі
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