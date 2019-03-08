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      Масштабная экологическая проблема: на Черкащине из-за устаревших каналов подтапливает улицы

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      Весенняя вода подтапливает погреба и огороды в селе Свидовок Черкасской области. Уже более 10 лет здесь откачивают ее полуметровый уровень из подвалов. Причина – в нерасчищенных дренажных каналах, по которым вода должна вытекать из деревни.

      Эти каналы зарастают камышом уже 40 лет, а вода тем временем затапливает все больше улиц.

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      Вместо огорода – грязь и вода. Глубокие лужи появляются после оттепели и высыхают только в конце мая. И так уже более 10 лет.

      В конце зимы овощи в подвалах переставляют с пола на верхние полки, ведь с марта там воды по пояс. Хозяева пытаются откачивать воду специальным устройством. Но и это не помогает. Уровень грунтовых вод начал повышаться после создания Кременчугского водохранилища, говорят местные жители. Весенняя вода подтапливает больше десятка улиц в деревне.

      Черкаси постійно підтоплює після зимиПоселок постоянно подтапливает после зимы

      Для того, чтобы вода стекала, создали 20 километров дренажных каналов по всему селу. Тогда это помогло уменьшить поток воды, но сейчас уже каналы заилились. Последний раз их чистили почти 40 лет назад.

      Последняя надежда села – это проект реконструкции каналов. Дренажные канавы на балансе Государственного агентства водных ресурсов. Последние 10 лет сельский совет добивается от них помощи, но там отказались передавать эти участки на баланс села.

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      Проект передали в черкасский офис Госагентства водных ресурсов, здесь говорят: денег не выделяет государство уже несколько лет. Но, получив проект реконструкции, вновь просят финансирования в столице.

      Сейчас все жители Свидовка ждут решения Госводагенства, ведь ежегодно домов, которые подтапливает, становится все больше. К тому же, все опасаются, что может повториться прошлогоднее наводнение, когда все каналы вышли из берегов. Тогда в зоне бедствия оказались около 300 домов на 13 улицах.

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      Теги: Новости Украины Экология Новости Черкасс
      Источник: 24 канал
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