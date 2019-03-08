Масштабна екологічна проблема: на Черкащині через застарілі канали підтоплює вулиці

Весняна вода підтоплює погреби й городи в селі Свидівок на Черкащині. Уже більше 10 років тут відкачують її півметровий рівень із підвалів. Причина – у нерозчищених дренажних каналах, якими вода мала б стікати із села.

Ці канали заростають очеретом уже 40 років, а вода тим часом затоплює все більше вулиць.

Читайте також: Річка, що тече під вулицями міста: захоплива історія про львівську Полтву

Замість городу – багнюка та вода. Глибочезні калюжі з’являються після відлиги і висихають тільки під кінець травня. І так уже більше 10 років.

Наприкінці зими овочі у підвалах переставляють з підлоги на верхні полиці, адже з березня там води по пояс. Господарі намагаються відкачувати воду спеціальним пристроєм. Але і це не допомагає. Рівень ґрунтових вод почав підвищуватися після створення Кременчуцького водосховища, кажуть місцеві жителі. Весняна вода підтоплює більше десятка вулиць у селі.



Черкаси постійно підтоплює після зими

Для того, щоб вода стікала, створили 20 кілометрів дренажних каналів по всьому селу. Тоді це допомогло зменшити потік води, але зараз уже канали замулилися. Востаннє їх чистили майже 40 років тому.

Остання надія села – це проект реконструкції каналів. Дренажні канави на балансі Державного агентства водних ресурсів. Останні 10 років сільська рада добивається від них допомоги, але там відмовились передавати ці ділянки на баланс села.

Читайте також: Скільки кримчан не мають доступу до якісної води

Проект передали в черкаський офіс Держагенства водних ресурсів, тут кажуть: грошей не виділяє держава вже кілька років. Але, отримавши проект реконструкції, знову просять фінансування у столиці.

Зараз всі жителі Свидівок чекають рішення Держводагенства, адже щороку хат, які підтоплює, стає все більше. До того ж, усі побоюються, що може повторитися торішня повінь, коли всі канали вийшли з берегів. Тоді у зоні лиха опинились близько 300 хат на 13 вулицях.