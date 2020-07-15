В Одессе двое мужчин организовали мошенническую схему по выманиванию денег. Позиционируя себя лидерами финансового рынка, преступники выманивали деньги у инвесторов. На мошенников работали около 35-ти человек, которые выполняли функции Call-центра и менеджеров.

Про викриття масштабної схеми, яку проводили кіберполіцейські Одещини, розповіли у пресслужбі Нацполіції.

Тим часом Луцьку блогерку на Porsche Катерину Якимчук звинувачують у шахрайстві: що про це відомо

Як діяла схема

Двоє чоловіків 22-ох та 26-ти років за допомогою власної інтернет-платформи використовували Sip-телефонію. Вона дозволяла дзвонити з різних країн світу і представлятися фінансовими брокерами.

Шахраї позиціонували себе як лідери на фінансовому ринку та пропонували інвестування коштів у фінансові ринки та відомі криптобіржі. Після відкриття рахунку, чоловіки прикидалися професійними трейдерами і діяли за допомогою програмного забезпечення віддаленого доступу до рахунків інвесторів.



Чоловіки організували власну систему Sip-телефонії

Опісля здійснювали торговельні операції або надавали неіснуючі прогнози і захоплювали гроші інвесторів шахрайським шляхом.

Дивіться оперативне відео затримання шахраїв

Штурмували житлове приміщення, яке переобладнали під офіс, працівники КОРДу.



На шахраїв працював кол-центр із 35 осіб

За фактом відкрито провадження за частиною 3 статті 190 – шахрайство – Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.