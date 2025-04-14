Масштабное развитие телеком-сети: как закон 9549 ускорит цифровую трансформацию Украины

Несмотря на активное развитие телеком-сетей операторами, в Украине до сих пор существуют сотни "мертвых зон", где связи нет или она крайне нестабильна. Впрочем, уже в ближайшее время ситуация может измениться: законопроект №9549, предусматривающий упрощение процедуры землеотвода для базовых станций мобильной связи, находится на подписи у президента.

Его принятие может значительно ускорить расширение покрытия, особенно в отдаленных и деоккупированных районах, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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По данным мобильных операторов, с начала полномасштабного вторжения было повреждено, разрушено или потеряно на оккупированных территориях тысячи телекоммуникационных объектов. В частности, в Киевстар рассказывают: "За время полномасштабной войны более 1600 телекоммуникационных объектов (сайтов) было разрушено или осталось на оккупированных территориях, из них более 660 объектов уже восстановлено (по состоянию на апрель 2025 года)".

Несмотря на войну, операторы активно инвестируют в восстановление и модернизацию сетей. Как отмечает советник министра цифровой трансформации Украины по вопросам электронных коммуникаций Денис Поздняков, за 2024 год мобильные операторы построили 3400 базовых станций мобильной связи и обеспечили 4G-связью 809 населенных пунктов в Украине. Ключевым барьером остается бюрократия – процесс землеотвода для строительства новых объектов занимает годы, особенно на местах.

Сегодня практика отвода земельных участков для строительства башен может длиться годами. Иногда сессии местных советов вообще не проводятся или предоставляются безосновательные отказы,

– рассказывают в Минцифры.

Какие возможности открывает закон №9549

Законопроект №9549, разработан правительством, призван изменить эту ситуацию. Он предусматривает:

возможность ускоренного рассмотрения заявлений мобильных операторов;

расширение действия земельного сервитута, то есть использование участка без изменения его назначения;

обязательный созыв сессий местных советов минимум дважды в месяц для рассмотрения таких вопросов;

юридическое урегулирование размещения телекоммуникационных сооружений, что уменьшит риск их демонтажа.

Эти изменения позволят ускорить процедуры на 3 – 4 месяца. Это важный шаг для расширения сети и обеспечения связью деоккупированных и отдаленных территорий,

– объясняют в Минцифры.

Операторы ожидают, что упрощение позволит существенно улучшить качество связи для миллионов украинцев. В компании "Киевстар" рассказывают: "По подсчетам, более 100 тысяч абонентов получат улучшенное покрытие вдоль дополнительных 1600 километров автодорог. Уровень покрытия там возрастет с 80% до 95% в течение двух лет после вступления закона в силу".

По предварительным оценкам, закон позволит обеспечить связью до 1500 сел и поселков, где мобильный интернет до сих пор отсутствует. Ускорение строительства базовых станций также поможет улучшить связь вдоль железнодорожных путей, где традиционно отсутствует стабильное покрытие.

Мы убеждены: принятие законопроекта 9549 касается прежде всего интересов людей, пользователей услуг, а не только отрасли. Это позволит примерно 600 тысячам населения сельской местности практически впервые получить доступ к базовым цифровым услугам, что является жизненно важным в условиях войны,

– отмечают в пресс-службе Киевстар.

В Vodafone отмечают, что после принятия документа планируют ускорить строительство инфраструктуры, в частности в регионах, наиболее пострадавших от боевых действий. Подобные намерения имеет и lifecell, который планирует сосредоточиться на расширении 4G вдоль важных транспортных путей и в отдаленных общинах.

Сейчас законопроект №9549 прошел все парламентские процедуры и ожидает подписи президента. В Минцифры рассчитывают, что это позволит реализовать стратегическую цель – обеспечить 98% граждан качественной мобильной связью до 2030 года.