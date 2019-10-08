Масштабное ДТП под Николаевом: в аварии погибли руководители полиции области – фото

Смертельная авария произошла неподалеку от села Шевченково вблизи Николаева. Заместитель начальника Нацполиции Николаевской области Сергей Сидоренко утром выехал на автомобиле Toyota Camry в сторону Херсона. Его автомобиль столкнулся с внедорожником Lexus, ехавшим по встречной полосе.

После столкновения оба автомобиля вылетели на обочину. Водитель и пассажир Toyota погибли на месте происшествия. О событии информирует пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

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Известно, что водителя Lexus с места аварии забрала "скорая", сейчас он находится в больнице. Между тем по факту ДТП уже открыли уголовное производство. Обстоятельства аварии выясняются.

Вместе с Сидоренко в Toyota находился исполняющий обязанности начальника управления противодействия наркопреступности Нацполиции Николаевщины Владимир Илличко.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших полицейских, всем, кто любил и уважал их. Скорбим вместе с вами. Склоняем головы перед их светлой памятью,

– говорится в сообщении правоохранителей.



Авария произошла на трассе Николаев – Херсон / фото Novosti-N.org



Место аварии, в которой погиб заместитель руководителя Нацполиции Николаевщины Сидоренко / фото Novosti-N.org

На место аварии уже прибыли начальник Нацполиции Николаевщины Александр Анохин, работают следователи и эксперты / фото Novosti-N.org

Что известно о погибшем заместителе руководителя Нацполиции Николаевщины Сидоренко?

Полковник полиции Сергей Сидоренко занимал должность заместителя начальника ГУНП в Николаевской области, начальника криминальной полиции.

Он был 1980 года рождения, в органах внутренних дел работал с 1997 года.

Сидоренко имел высшее юридическое образование – окончил Запорожский юридический институт. Работал преимущественно на оперативных должностях в уголовном розыске. Предыдущая должность – начальник Новокаховского отдела полиции в Херсонской области.