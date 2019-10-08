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      Масштабное ДТП под Николаевом: в аварии погибли руководители полиции области – фото

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      ДТП под Николаевом – погибли руководители полиции: фото 08.10.2019
      Место жуткого ДТП в котором погибли руководители Нацполиции Николаевщины / Novosti-N.org

      Смертельная авария произошла неподалеку от села Шевченково вблизи Николаева. Заместитель начальника Нацполиции Николаевской области Сергей Сидоренко утром выехал на автомобиле Toyota Camry в сторону Херсона. Его автомобиль столкнулся с внедорожником Lexus, ехавшим по встречной полосе.

      После столкновения оба автомобиля вылетели на обочину. Водитель и пассажир Toyota погибли на месте происшествия. О событии информирует пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

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      Известно, что водителя Lexus с места аварии забрала "скорая", сейчас он находится в больнице. Между тем по факту ДТП уже открыли уголовное производство. Обстоятельства аварии выясняются.

      Вместе с Сидоренко в Toyota находился исполняющий обязанности начальника управления противодействия наркопреступности Нацполиции Николаевщины Владимир Илличко.

      Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших полицейских, всем, кто любил и уважал их. Скорбим вместе с вами. Склоняем головы перед их светлой памятью,
      – говорится в сообщении правоохранителей.


      Авария произошла на трассе Николаев – Херсон / фото Novosti-N.org


      Место аварии, в которой погиб заместитель руководителя Нацполиции Николаевщины Сидоренко / фото Novosti-N.org

      ДТП

      На место аварии уже прибыли начальник Нацполиции Николаевщины Александр Анохин, работают следователи и эксперты / фото Novosti-N.org

      Что известно о погибшем заместителе руководителя Нацполиции Николаевщины Сидоренко?

      Полковник полиции Сергей Сидоренко занимал должность заместителя начальника ГУНП в Николаевской области, начальника криминальной полиции.

      Он был 1980 года рождения, в органах внутренних дел работал с 1997 года.

      Сидоренко имел высшее юридическое образование – окончил Запорожский юридический институт. Работал преимущественно на оперативных должностях в уголовном розыске. Предыдущая должность – начальник Новокаховского отдела полиции в Херсонской области.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Полиция Жертвы Новости Херсона Новости Николаева
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