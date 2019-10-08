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      Масштабна ДТП під Миколаєвом: в аварії загинули керівники поліції області – фото

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      Місце жахливої ДТП у якій загинули керівники Нацполіції Миколаївщини
      Місце жахливої ДТП у якій загинули керівники Нацполіції Миколаївщини / Novosti-N.org

      Смертельна аварія трапилась неподалік від села Шевченкове поблизу Миколаєва. Заступник начальника Нацполіції Миколаївської області Сергій Сидоренко вранці виїхав на автомобілі Toyota Camry в бік Херсона. Його автівка зіткнулася із позашляховиком Lexus, що їхав по зустрічній смузі.

      Після зіткнення обидва автомобілі вилетіли на узбіччя. Водій і пасажир Toyota загинули на місці події. Про подію інформує пресслужба Нацполіції Миколаївської області.

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      Відомо, що водія Lexus із місця аварії забрала "швидка", наразі він перебуває у лікарні. Тим часом за фактом ДТП вже відкрили кримінальне провадження. Обставини аварії з’ясовують.

      Разом із Сидоренком в Toyota перебував виконувач обов’язків начальника управління протидії наркозлочинності Нацполіції Миколаївщини Володимир Іллічко.

      Висловлюємо найглибші співчуття рідним та близьким загиблих поліцейських, усім, хто любив і поважав їх. Сумуємо разом з вами. Схиляємо голови перед їхньою світлою пам’яттю,
      – йдеться у повідомленні правоохоронців.


      Аварія трапилась на трасі Миколаїв – Херсона/ фото Novosti-N.org


      Місце аварії, в якій загинув заступник керівника Нацполіції Миколаївщини Сидоренко/ фото Novosti-N.org

      ДТП
      На місце аварії вже прибули начальник Нацполіції Миколаївщини Олександр Анохін, працюють слідчі та експерти/ фото Novosti-N.org

      Що відомо про загиблого заступника керівника Нацполіції Миколаївщини Сидоренка?

      Полковник поліції Сергій Сидоренко обіймав посаду заступника начальника ГУНП в Миколаївській області, начальника кримінальної поліції.

      Він був 1980 року народження, в органах внутрішніх справ працював з 1997 року.

      Сидоренко мав вищу юридичну освіту – закінчив Запорізький юридичний інститут. Працював переважно на оперативних посадах в карному розшуку. Попередня посада – начальник Новокаховського відділу поліції в Херсонській області.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Поліція ДТП під Миколаєвом Аварії та ДТП Новини Миколаєва Новини Херсона Жертви
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