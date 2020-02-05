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      Масштабное ДТП в Бельгии: более 50 человек пострадали – фото

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      В Бельгии произошло масштабное ДТП / www.7sur7.be

      В бельгийском городе Антверпен столкнулись два автобуса, грузовик и легковое авто. Вследствие аварии один человек погиб, 5 – получили серьезные ранения, а 44 – легкие травмы.

      Точная причина ДТП не известна, но вероятно произошло цепное столкновение грузовика, двух автобусов и легкового автомобиля. Водитель легковушки погиб, сообщили в RTBF.

      К теме: Водитель автобуса со школьниками умер за рулем, машина влетела в забор: фото и видео

      Тоннель уже открыли для проезда машин. Известно, что к его расчистке привлекли два буксира.

      Смотрите фото ДТП в Бельгии / Фото: BFM, RTBF

      Авария произошла в тоннеле Беверен, на северо-западе бельгийского Антверпена.

      Всех пострадавших вертолетами и каретами "скорой" эвакуировали в больницу.

      Смотрите фото спасательной операции / Фото: BFM, 7sur7, RTBF

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      Теги: Жертвы Авто Бельгия Аварии и ДТП
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