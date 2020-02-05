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      Масштабна ДТП у Бельгії: понад 50 людей постраждали – фото

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      У Бельгії сталася масштабна ДТП / www.7sur7.be

      У бельгійському місті Антверпен зіштовхнулися два автобуси, вантажівка та легкове авто. Внаслідок автотрощі одна людина загинула, 5 – отримали серйозні поранення, а 44 – легкі травми.

      Точна причина ДТП не відома, але ймовірно сталося ланцюгове зіткнення вантажівки, двох автобусів і легкового автомобіля. Водій легковика загинув, повідомили в RTBF.

      До теми: Водій автобуса зі школярами помер за кермом, машина влетіла у паркан: фото і відео

      Тунель вже відкрили для проїзду машин. Відомо, що до його розчищення залучили два буксири. 

      Дивіться фото ДТП у Бельгії / Фото: BFM, RTBF

      Автотроща сталася у тунелі Беверен, що на північному заході бельгійського Антверпена.

      Усіх постраждалих вертолітами та каретами "швидкої" евакуювали до лікарні. 

      Дивіться фото рятувальної операції / Фото: BFM, 7sur7, RTBF

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Аварії та ДТП Бельгія Авто Жертви
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