Масштабна ДТП у Бельгії: понад 50 людей постраждали – фото

У бельгійському місті Антверпен зіштовхнулися два автобуси, вантажівка та легкове авто. Внаслідок автотрощі одна людина загинула, 5 – отримали серйозні поранення, а 44 – легкі травми.

Точна причина ДТП не відома, але ймовірно сталося ланцюгове зіткнення вантажівки, двох автобусів і легкового автомобіля. Водій легковика загинув, повідомили в RTBF.

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Тунель вже відкрили для проїзду машин. Відомо, що до його розчищення залучили два буксири.

Дивіться фото ДТП у Бельгії / Фото: BFM, RTBF

Автотроща сталася у тунелі Беверен, що на північному заході бельгійського Антверпена.

Усіх постраждалих вертолітами та каретами "швидкої" евакуювали до лікарні.

Дивіться фото рятувальної операції / Фото: BFM, 7sur7, RTBF