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Масштабное ДТП в Кении: погибло много детей

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В страшном ДТП в Кении погибли 9 детей
В страшном ДТП в Кении погибли 9 детей / Фото из открытых источников

В Кении в ночь на 5 августа произошло ужасное ДТП с автобусом, который перевозил детей. В результате лобового столкновения транспортного средства с грузовиком погибли 9 школьников, еще 31 человек пострадал.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает УНН.

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Авария случилась в полночь в округе Китуй на востоке Кении. Отмечается, что школьники возвращались из поездки в приморский город Момбаса, когда их автобус столкнулся лоб в лоб с грузовиком на мосту на шоссе Тика-Гарисс.

По информации СМИ, восемь детей погибли на месте, еще один ребенок скончался по дороге в больницу.

Всего в автобусе находились 50 человек, среди них и учителя.

По словам полиции, автобус ехал на большой скорости и пытался совершить обгон, однако столкнулся с грузовиком. После лобового столкновения транспортное средство потеряло контроль и упало в реку.

Теги: Жертвы Аварии и ДТП Дети и несовершеннолетние Кения
Источник: 24 Канал
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