Масштабна ДТП у Кенії: загинуло багато дітей

У Кенії в ніч на 5 серпня сталася жахлива ДТП із автобусом, який перевозив дітей. Внаслідок лобового зіткнення транспортного засобу із вантажівкою загинуло 9 школярів, ще 31 особа постраждала.

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ інформує УНН.

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Аварія трапилася опівночі в окрузі Кітуй на сході Кенії. Зазначається, що школярі поверталися з поїздки в приморське місто Момбаса, коли їхній автобус зіткнувся лоб в лоб з вантажівкою на мосту на шосе Тіка-Гарісс.

За інформацією ЗМІ, вісім дітей загинули на місці, ще одна дитина померла по дорозі в лікарню.

Всього в автобусі перебували 50 осіб, серед них й вчителі.

За словами поліції, автобус їхав на великій швидкості і намагався здійснити обгін, проте зіткнувся з вантажівкою. Після лобового зіткнення транспортний засіб втратив контроль і впав в річку.