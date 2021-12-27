О возможных ответных шагах на эскалацию рассказала президент Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Политик заверила, что Брюссель согласовывает свои действия с НАТО и США.

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Нужно дать России понять, каковы будут последствия ее действий

Нужно дать ей (России – 24 канал) четко понять, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет поводом для санкций с огромными последствиями. Они уже готовы,

– пояснила фон дер Ляєн.

Председатель Еврокомиссии заверила, что Евросоюз хочет хороших отношений с Москвой, однако сейчас все зависит именно от Кремля. Для уменьшения напряжения Россия должна прекратить свои провокации.

Украина сама способна решать свою судьбу

Политик подчеркнула, что Украина сама способна решать свою судьбу – относительно членства в ЕС и НАТО. В Евросоюзе глубоко уважают территориальную целостность и суверенитет украинского государства.

Я знаю, что и США разделяют эти принципы. Украинский народ должен сам решать свое будущее,

– добавила фон дер Ляйен.

Сейчас, по словам главы ЕК, поддержка Украины проявляется в соглашениях об ассоциации и свободной торговле. Это касается также Молдовы и Грузии.

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Что известно о возможных санкциях против России:

В случае агрессии России против Украины и США, и ЕС обещают ввести жесткие санкции против Москвы.

Одним из шагов, на который могут пойти, является отключение от SWIFT. Это – международная банковская система передачи информации.

В Москве такой шаг называют недружественным и очень серьезным.

Однако Россия уверяет, что вполне справится с отключением SWIFT.

О том, что США ответили Путину на его требования, – в WTF: