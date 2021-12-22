Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал российский оппозиционный политик Лев Шлосберг. По его мнению, западное общество, имеющее бизнес в России, может столкнуться с проблемами из-за соответствующих экономических санкций.

Обратите внимание Новые санкции и отключение России от системы SWIFT: что может ожидать страну-агрессора

В то же время, Лев Шлосберг предположил, что даже если есть предложения по отключению России от SWIFT, то экономических расчетов на случай этого нет.

Не думаю, что в таком диалоге (России и Запада – 24 канал) любая из сторон может добиться своей цели. Я не вижу перспективы в нем. Уровень угрозы и амбиций высок. Абсолютная уверенность Путина в своих силах высока как никогда. Лев Шлосберг Российский оппозиционный политик

Раскол в позициях стран Запада

Российский оппозиционный политик сказал, что в позиции стран Запада по отношению к России – существенный раскол. По его мнению, все зависит от того, готовы ли страны Запада "надавить на рубильник" радикальных экономических санкций.

Если да, то скажите и своим гражданам: "Отключаем Россию от системы SWIFT и бизнес, который вы ведете в России, закроется". Потому что закроется межбанковский расчет. Сломается все. Лев Шлосберг Российский оппозиционный политик

Если общество западных стран готово заплатить такую ​​цену за попытку влияния на Путина и Россию в целом, оно должно знать о рисках, отметил российский оппозиционный политик.

Вероятное отключение России от SWIFT: коротко

SWIFT является международной межбанковской системой передачи информации и осуществления платежей, к ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

Последний вопрос отключения России от SWIFT был поднят в апреле 2021 года из-за продолжения военной агрессии на территории Украины в частности. В подтверждение своих намерений 29 апреля Европарламент принял антироссийскую резолюцию.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что западные партнеры уже разрабатывают ряд санкций против России в случае ее военной агрессии. Среди ограничений – отключение от платежной системы SWIFT.

В Москве же уверяют, якобы отключение от SWIFT переживут, однако сомневаются, что на такую ​​санкцию Запад пойдет.

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