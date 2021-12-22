Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів російський опозиційний політик Лев Шлосберг. На його думку, західне суспільство, яке має бізнес у Росії, може зіштовхнутися з проблемами через відповідні економічні санкції.

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Водночас Лев Шлосберг припустив, що навіть якщо є пропозиції щодо відключення Росії від SWIFT, то економічних розрахунків на випадок цього нема.

Не думаю, що в такому діалозі (Росії та Заходу – 24 канал) будь-яка зі сторін може досягнути своєї мети. Я не бачу перспективи в ньому. Рівень загрози та амбіцій високий. Абсолютна впевненість Путіна у своїх силах висока як ніколи. Лев Шлосберг Російський опозиційний політик

Розкол в позиціях країн Заходу

Російський опозиційний політик сказав, що в позиції країн Заходу щодо Росії – істотний розкол. На його думку, все залежить від того, чи готові країни Заходу "натиснути на рубильник" радикальних економічних санкцій.

Якщо так, то скажіть і своїм громадянам: "Відключаємо Росію від системи SWIFT і бізнес, який ви ведете в Росії, закриється". Тому що закриється міжбанківський розрахунок. Зламається все. Лев Шлосберг Російський опозиційний політик

Якщо суспільство західних країн готове заплатити таку ціну за спробу впливу на Путіна та Росію загалом, тоді воно повинно знати про ризики, зазначив російський опозиційний політик.

Ймовірне відключення Росії від SWIFT: коротко

SWIFT є міжнародною міжбанківською системою передачі інформації та здійснення платежів, до неї під'єднані понад 11 тисяч найбільших організацій майже у всіх країнах світу.

Востаннє питання відключення Росії від SWIFT підняли у квітні 2021 року через продовження військової агресії на території України зокрема. Як підтвердження своїх намірів, 29 квітня Європарламент ухвалив антиросійську резолюцію.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що західні партнери вже розробляють низку санкцій проти Росії у разі її військової агресії. Серед обмежень – відключення від платіжної системи SWIFT.

Натомість у Москві запевняють, мовляв, відключення від SWIFT переживуть, проте сумніваються, що на таку санкцію Захід піде.

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