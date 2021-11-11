Масштабные военные учения Украины с НАТО: чему научились украинские бойцы

Украина укрепляет партнерство с Североатлантическим альянсом. В рамках обучения украинские военные тренируются с коллегами из НАТО и государств-партнеров, обмениваются опытом и лучшими практиками.

Чему научились украинские бойцы, какой опыт передали коллегам из Альянса и как совместные учения приближают Украину к НАТО – читайте в новом выпуске "Фактора безопасности".

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"Объединенные усилия" – обучение, направленное на защиту Украины

Военные НАТО тоже принимают участие в учениях на украинской территории. Самые масштабные из них – стратегические командно-штабные "Объединенные усилия", в рамках которых подготовка продолжалась на полигонах по всей Украине, а сценарий предусматривал совместные действия межвидовых группировок войск.

На поле боя стянули 12,5 тысячи военных и более 600 единиц техники и вооружения. Украинские армейцы оттачивали навыки вместе с бойцами из 15 стран.

Из них это 11 стран НАТО. Также 4 страны-партнера: Королевство Швеция, Грузия, Республика Молдова, Иорданское Хашимитское Королевство,

– отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Сценарии учений по стандартам и практикам НАТО

Сценарии тренировок были максимально приближены к реальности. Все по стандартам и практикам Североатлантического альянса. В частности, в рамках маневров, украинские военные отрабатывали доктрины по планированию. Помимо боевых подразделений на командных пунктах работали несколько групп штабных офицеров стран НАТО.

Полный выпуск "Фактора безопасности" о военных учениях с НАТО: смотрите видео

"Эти учения подготовлены полностью по стандартам НАТО. От начальной конференции, проведенной в январе, до отработки всех планировочных документов, касающихся этих учений", – рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Форсировали водное препятствие со словаками

Инженерные подразделения возводили понтонный мост. Украинские военные вместе со словацкими коллегами форсировали водное препятствие. Бронетехнику переправили на противоположный берег реки.



Военные строят понтонный мост / Скриншот с видео программы "Фактор безопасности"

Как отметил командир механизированной роты 22 механизированного батальона ВС Словакии Мартин Пизир, во время учений "Объединении усилия" они налаживают взаимодействие с Вооруженными силами Украины, сравнивают действия, совершают совместные боевые операции.

Во Львовской области освобождали город

На Яворовском полигоне Львовской области вместе с военными из Румынии, Польши, Молдовы и Болгарии украинцы отрабатывали штурм населенного пункта. По легенде учений, освободили город, захваченный боевиками.



По легенде, военные освобождали оккупированный город / Скриншот с видео программы "Фактор безопасности"

Представители НАТО удовлетворены результатами

У многих украинских военнослужащих уже есть настоящий опыт освобождать оккупированные города. В то же время представители НАТО, внимательно следившие за маневрами, остались довольны результатами совместных тренировок.

Что я увидел здесь? Действительно профессиональную команду, которая работает очень профессионально и придирчиво, что крайне важно,

– поделился впечатлениями представитель командования ВС НАТО (Германия) Игорь Поточник.

По мнению экспертов, Вооруженные силы Украины сегодня стоят в авангарде реформ, которые сближают Украину с Североатлантическим альянсом. Учения "Объединенные усилия" стали очередным шагом на пути к более тесному сотрудничеству с Альянсом.

Впервые украинские военные вместе с натовскими работали на одних боевых машинах. Британские и шведские армейцы выдвигались на позиции на украинских бронетранспортерах "Казак".

"В Вооруженных силах Украины продолжается свое развитие, свое становление. Они становятся на ноги, получают новые вооружения и военную технику, совершенствуют свою подготовку", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Морские учения "Си Бриз-2021"

Украинские военные регулярно тренируются со своими коллегами из стран НАТО. В июне 2021 года 5 тысяч армейцев успешно действовали в рамках международных учений "Си Бриз-2021". Упражнялись в Северо-Западной части Черного моря и ряде близлежащих районов.



Отработка морских учений "Си Бриз-2021" / Скриншот с видео программы "Фактор безопасности"

В течение 10 дней украинские военные вместе с коллегами из 30 государств бок о бок отрабатывали тактики, стратегии и обменивались опытом. Десантировались с самолетов, прорывались в тыл противника, оттачивали противовоздушную и противолодочную оборону, совершенствовали навыки артиллерийской стрельбы и подводные операции.

В рамках учений "Си Бриз-2021" мы помогаем Военно-морским силам Украины совершенствовать навыки ныряния и поддерживать боеспособность наших стран,

– поделилась матрос первого класса ВС Канады Джесси Гибсон.

Rapid Trident-2021: десантники освобождали оккупированные города

В конце сентября 2021 года на Львовщине украинцы и американцы впервые десантировались с одного самолета – тяжеловеса "Геркулес". По легенде учений, освобождали оккупированные города – в рамках маневров Rapid Trident-2021.

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К подготовке привлекли около 6 тысяч военнослужащих из 15 стран мира. Самые многочисленные группы – украинская и американская, которые являются организаторами учений с 2006 года. Они совместно действовали в составе многонациональных сил и обменивались опытом.

JMTG-U – миссия, что тренирует украинских инструкторов

Вооруженные силы США представляли, в частности, 81 бригадная боевая группа Национальной гвардии из штата Вашингтон. В Украину американцы прибыли еще в апреле – в поддержку миссии JMTG-U – Объединенной многонациональной учебной группы "Украина".

С момента основания миссии военные Североатлантического союза подготовили украинских инструкторов, которые теперь проводят занятия для Вооруженных сил. В то же время представители стран НАТО наблюдают за процессом подготовки.

Вместе эта группа подготовки помогает сформировать в Украине боеспособные, профессиональные вооруженные силы, соответствующие стандартам НАТО,

– рассказала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Тренировочные миссии от канадцев, британцев и литовцев

JMTG-U – не единственная тренировочная миссия Североатлантического союза на территории Украины. В 2015 году тренировочную миссию под названием UNIFIER развернула Канада.

С этого времени украинские военнослужащие тренируются под руководством тамошних инструкторов. Армейцев учат принимать решения, брать процесс управления в свои руки, улучшать навыки в тактике передвижения и стрельбах, медицине, топографии и разминировании.

Более 20 тысяч украинских военных уже прошли курс подготовки в соответствии с программами и практиками НАТО под руководством инструкторов из Великобритании. Тренировочная миссия под названием операция ORBITAL работает в Украине уже 7 лет подряд. Ее Соединенное Королевство совместно с Данией начало в 2015 году.



Военные учения на Яворовском полигоне / Фото 24 канал

Программа военной подготовки сначала предусматривала ряд тренировочных курсов. В частности, по разминированию территорий, оказанию медицинской помощи, улучшению боевых навыков пехотинцев и логистического обеспечения. Впрочем, программу постоянно расширяли и адаптировали к новым потребностям и условиям.

Делятся своим опытом с украинцами и литовские коллеги. Помогают готовить личный состав сил специальных операций и механизированных и десантно-штурмовых подразделений. Кроме того, способствуют усилению обороноспособности нашего государства.

Мы привлекаем наших партнеров не для оценки, а именно как офицеров штаба, где они будут работать совместно с нами,

– рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Каждый год обучаясь вместе с военными стран НАТО, украинская армия получает новый, уникальный опыт. В то же время и Украина, и партнеры повышают способность сил реагировать на угрозы, откуда бы они не происходили.

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