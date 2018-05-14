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Масштабные песчаные бури и грозы в Индии: более 70 человек погибло

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Масштабные песчаные бури и грозы в Индии: более 70 человек погибло
Масштабные песчаные бури и грозы в Индии: более 70 человек погибло / en.freshnewsasia

Индию накрыла вторая волна мощных песчаных бурь, однако теперь к ним присоединились еще и грозы. Непогода уже унесла более 70 человеческих жизней.

Об этом сообщает The Times of India.

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Отмечается, что воздушные потоки со скоростью свыше 100 километров в час наблюдаются на севере, востоке и юге Индии. Они вырывают деревья, электрические столбы и разрушают дома на своем пути.

Наибольшие потери понес регион Уттар-Прадеш, там погибли 48 человек и 84 получили ранения. Очень пострадал город Лакхимпур. Там стихия разрушила полностью или частично 84 дома.

Еще 14 человек погибли в Западной Бенгалии и 12 человек убило молнией в Андхра-Прадеш.

Добавим, что это уже вторая волна непогоды, которая накрывает Индию. В мае там бушевала пыльная буря, в результате которой погибли сотни людей.

Напомним, ночью со 2 на 3 мая сильная песчаная буря ударила по Северу Индии: в штатах Уттар, Прадеш и Раджастанзабрала. По словам метеорологов, песчаные бури – не редкость в эту пору года, но они не приводят к такому количеству жертв. Власть уже объявила о том, что родственникам погибших выплатят до 6 тысяч долларов компенсации.

Теги: Жертвы Индия Стихийный бедствия
Источник: 24 Канал
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