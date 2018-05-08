В Индии турист упал с водопада при попытке сделать селфи: потрясающее видео

В социальной сети опубликовали видео, на котором турист рухнул с 15-метрового водопада при попытке сделать идеальное селфи.

Об этом сообщил сайт Daily Mail.

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24-летний Субрат Наг решил сфотографироваться на фоне водопада Гали Гайдар в Корапуте, но, поскользнувшись, упал в реку с высоты 50 футов.

В начале видео видно, что Наг стоит в воде, пытаясь сделать селфи, а его друзья на берегу реки подбадривают его. Когда он повернулся налево, то потерял равновесие и начал спускаться по воде.

Видео, на котором видно, как турист падает с водопада

Друзья Нага сразу бросились вниз к ущелью, чтобы помочь ему. Они нашли его живым, но без сознания. В критическом состоянии туриста направили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. В ходе расследования инцидента выяснилось, что Наг поскользнулся из-за водорослей, которые находились под водой.