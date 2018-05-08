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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В Індії турист впав з водоспаду при спробі зробити селфі: приголомшливе відео

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В Індії турист впав з водоспаду при спробі зробити селфі
В Індії турист впав з водоспаду при спробі зробити селфі / webmandry.com.ua

У соціальній мережі опублікували відео, на якому турист звалився з 15-метрового водоспаду при спробі зробити ідеальне селфі.

Про це повідомив сайт Daily Mail.

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24-річний Субрат Наг вирішив сфотографуватися на тлі водоспаду Галі Гайдар в Корапуті, але, послизнувшись, впав у річку з висоти 50 футів.

На початку відео видно, що Наг стоїть у воді, намагаючись зробити селфі, а його друзі на березі ріки підбадьорюють його. Коли він повернувся ліворуч, то втратив рівновагу і почав спускатися по воді.

Відео, на якому видно, як турист падає з водоспаду

Друзі Нага відразу кинулися вниз до ущелини, щоб допомогти йому. Вони знайшли його живим, але без свідомості. У критичному стані туриста направили в лікарню, де йому надали необхідну допомогу. У ході розслідування інциденту з'ясувалося, що Наг почав ковзати вниз через водорості, які знаходилися під водою.

Теги: Курйозні новини Подорожі Індія
Джерело: 24 Канал
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