Масштабні піщані бурі та грози в Індії: понад 70 людей загинуло

Індію накрила друга хвиля потужних піщаних бурь, проте тепер до них доєдналися ще й грози. Негода вже забрала понад 70 людських життів.

Про це повідомляє The Times of India.

Читайте також: В Індії турист впав з водоспаду при спробі зробити селфі: приголомшливе відео

Зазначається, що вітри зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину спостерігаються на півночі, сході та півдні Індії. Вони виривають дерева, електричні стовпи та руйнують будинки на своєму шляху.

Найбільших втрат зазнав регіон Уттар-Прадеш, там загинули 48 людей та 84 отримали поранення. Дуже постраждало місто Лакхімпур. Там негода зруйнувала повністю або частково 84 будинки.

Ще 14 людей загинули у Західній Бенгалії і 12 людей вбило блискавкою в Андхра-Прадеш.

Додамо, що це вже друга хвиля негоди, яка накриває Індію. У травні там вирувала пилова буря, внаслідок якої загинули сотні людей.

Нагадаємо, вночі з 2 на 3 травня сильна піщана буря вдарила по Півночі Індії: штатах Уттар, Прадеш і Раджастанзабрала. За словами метеорологів, піщані бурі – не рідкість у цю пору року, але вони не призводять до такої кількості жертв. Влада вже оголосила про те, що родичам загиблих виплатять до 6 тисяч доларів компенсації.

