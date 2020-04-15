Масштабные пожары в Чернобыльской зоне уничтожили 2 села: фото
На 11 день спасателям удалось потушить масштабные пожары в Чернобыльской зоне. Однако огонь нанес немало бед, уничтожив 2 села, и едва не добрался до могильника ядерных отходов.
Вследствие пожаров в районе Чернобыля сгорело два села. Об этом сообщил глава Общественного совета по управлению зоной отчуждения Александр Сирота в фейсбуке.
Обратите внимание Пожар в Чернобыле удалось погасить, но есть очаги тления: как выглядит зона отчуждения – фото
Он отметил, что огонь уничтожил села Кривая Гора и Иловница, а также едва не добрался до детского лагеря "Сказочный". Однако зону для родителей в лагере пожар таки уничтожил.
Вернулся из Розсохи. В том направлении ситуация контролируется, одиночные очаги тления. Плохие новости: Иловница и Кривая Гора все – это информация от ГСЧС,
– написал Сирота.
Масштабные пожары в Чернобыльской зоне уничтожили 2 села / Фото Александра Сироты
Главное о пожарах в Чернобыльской зоне
- Пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, загорелась сухая трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.
- Наихудшей ситуация была 5 и 14 апреля На второй день пожара его общая площадь составляла примерно 100 гектаров. А 14 апреля огонь двигался в сторону Припяти и был всего в 2 километрах от хранилища радиоактивных отходов.
- Сейчас ситуация является контролируемой, а очаги тления погасят за несколько дней. Радиационный фон в Чернобыльской зоне в норме, угрозы населенным пунктам нет.
- Правоохранители уже задержали нескольких подозреваемых в поджогах. Из-за того, что они сжигали сухую траву, огонь перекинулся на Чернобыльскую зону и его разнесло на большую площадь.
Почему нельзя сжигать сухую траву: смотрите видео
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