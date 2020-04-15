Масштабні пожежі в Чорнобильській зоні знищили 2 села: фото
На 11 день рятувальникам вдалося приборкати масштабні пожежі в Чорнобильській зоні. Однак вогонь завдав чимало лиха, знищивши 2 села, ледь не дістався до могильника ядерних відходів.
Внаслідок пожеж у районі Чорнобиля згоріло два села. Про це повідомив голова Громадської ради з управління зоною відчуження Олександр Сирота у фейсбуці.
Зверніть увагу Пожежу в Чорнобилі вдалося погасити, але є осередки тління: як виглядає зона відчуження – фото
Він зазначив, що вогонь знищив села Крива Гора та Іловніця, а також ледь не дістався до дитячого табору "Казковий". Проте зону для батьків у таборі пожежа таки знищила.
Повернувся з Розсохи. У тому напрямку ситуація контролюється, поодинокі осередки тління. Погані новини: Іловніця і Крива Гора все – це інформація від ДСНС,
– написав Сирота.
Масштабні пожежі в Чорнобильській зоні знищили 2 села / Фото Олександра Сироти
Головне про пожежі у Чорнобильській зоні
- Пожежа у Чорнобильській зоні розпочалася 4 квітня, загорілася суха трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
- Найгіршою ситуація була 5 та 14 квітня На другий день пожежі її загальна площа становила приблизно 100 гектарів. А 14 квітня вогонь рухався в бік Прип'яті та був лише за 2 кілометри від сховища радіоактивних відходів.
- Наразі ситуація є контрольованою, а осередки тління погасять за кілька днів. Радіаційний фон у Чорнобильській зоні в нормі, загрози населеним пунктам немає.
- Правоохоронці вже затримали декількох підозрюваних у підпалах. Через те, що вони спалювали суху траву, вогонь перекинувся на Чорнобильську зону та його рознесло на велику площу.
Чому не можна спалювати суху траву: дивіться відео
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