Масштабные пожары в Украине могут быть преднамеренными поджогами, – МВД

В МВД считают, что пожары на Киевщине и Житомирщине имеют характер массовых умышленных поджогов. Правоохранители призвали сообщать в полицию о подозрительных транспортных средствах и лицах, которые могут быть причастны к поджогам.

Молния или иной природный фактор может вызвать пожар в одном случае из тысячи, или с еще меньшей вероятностью. Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в фейсбук.

Интересно Могут ли в Украине искусственно вызвать дождь, чтобы потушить лесные пожары

Что вызывает подозрение у правоохранителей

Пожары, которые начались в Чернобыльской зоне на север от Киева, а затем продолжились на Житомирщине, совпали с устойчивым северо-западным ветром, который относит дым в сторону столицы.

При этом не зафиксировано массовых лесных пожаров в Беларуси, а также на юг, на восток и на запад от Киева и в других регионах украинского Полесья.

Обратите внимание! Из-за массовых пожаров и тления, загрязненность атмосферного воздуха в Киеве и области превышает предельно допустимую концентрацию. Людям советуют не открывать окна. Более того, 2 дня подряд украинская столица занимает первое место по загрязненности воздуха в мире.

В связи с этим Геращенко призвал всех украинцев записывать номера подозрительных транспортных средств и фотографировать лиц, которые могут быть причастны к поджогам лесов вокруг Киева, и немедленно сообщать об этом в полицию.

Также он сообщил, что полиция Киевской области разыскивает двух граждан, которые передвигаясь на мопедах без номерных знаков, умышленно подожгли сухую траву в пойме реки Ирпень.

Это отнюдь не жители сел, которые по недосмотру поджигают сухую траву, для того чтобы облегчить себе весенние полевые работы,

– отметил заместитель главы МВД.

Геращенко опубликовал видеозапись очевидца, который снял двоих мужчин на мопедах возле горящего сухостоя.



Штрафы за поджог травы в Украине / Инфографика 24 канала