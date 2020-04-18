Масштабные пожары в Украине могут быть преднамеренными поджогами, – МВД
В МВД считают, что пожары на Киевщине и Житомирщине имеют характер массовых умышленных поджогов. Правоохранители призвали сообщать в полицию о подозрительных транспортных средствах и лицах, которые могут быть причастны к поджогам.
Молния или иной природный фактор может вызвать пожар в одном случае из тысячи, или с еще меньшей вероятностью. Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в фейсбук.
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Что вызывает подозрение у правоохранителей
Пожары, которые начались в Чернобыльской зоне на север от Киева, а затем продолжились на Житомирщине, совпали с устойчивым северо-западным ветром, который относит дым в сторону столицы.
При этом не зафиксировано массовых лесных пожаров в Беларуси, а также на юг, на восток и на запад от Киева и в других регионах украинского Полесья.
Обратите внимание! Из-за массовых пожаров и тления, загрязненность атмосферного воздуха в Киеве и области превышает предельно допустимую концентрацию. Людям советуют не открывать окна. Более того, 2 дня подряд украинская столица занимает первое место по загрязненности воздуха в мире.
В связи с этим Геращенко призвал всех украинцев записывать номера подозрительных транспортных средств и фотографировать лиц, которые могут быть причастны к поджогам лесов вокруг Киева, и немедленно сообщать об этом в полицию.
Также он сообщил, что полиция Киевской области разыскивает двух граждан, которые передвигаясь на мопедах без номерных знаков, умышленно подожгли сухую траву в пойме реки Ирпень.
Это отнюдь не жители сел, которые по недосмотру поджигают сухую траву, для того чтобы облегчить себе весенние полевые работы,
– отметил заместитель главы МВД.
Геращенко опубликовал видеозапись очевидца, который снял двоих мужчин на мопедах возле горящего сухостоя.
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