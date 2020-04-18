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      Масштабные пожары в Украине могут быть преднамеренными поджогами, – МВД

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      Пожежа на Київщині / ДСНС

      В МВД считают, что пожары на Киевщине и Житомирщине имеют характер массовых умышленных поджогов. Правоохранители призвали сообщать в полицию о подозрительных транспортных средствах и лицах, которые могут быть причастны к поджогам.

      Молния или иной природный фактор может вызвать пожар в одном случае из тысячи, или с еще меньшей вероятностью. Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в фейсбук.

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      Что вызывает подозрение у правоохранителей

      Пожары, которые начались в Чернобыльской зоне на север от Киева, а затем продолжились на Житомирщине, совпали с устойчивым северо-западным ветром, который относит дым в сторону столицы.

      При этом не зафиксировано массовых лесных пожаров в Беларуси, а также на юг, на восток и на запад от Киева и в других регионах украинского Полесья.

      Обратите внимание! Из-за массовых пожаров и тления, загрязненность атмосферного воздуха в Киеве и области превышает предельно допустимую концентрацию. Людям советуют не открывать окна. Более того, 2 дня подряд украинская столица занимает первое место по загрязненности воздуха в мире.

      В связи с этим Геращенко призвал всех украинцев записывать номера подозрительных транспортных средств и фотографировать лиц, которые могут быть причастны к поджогам лесов вокруг Киева, и немедленно сообщать об этом в полицию.

      Также он сообщил, что полиция Киевской области разыскивает двух граждан, которые передвигаясь на мопедах без номерных знаков, умышленно подожгли сухую траву в пойме реки Ирпень.

      Это отнюдь не жители сел, которые по недосмотру поджигают сухую траву, для того чтобы облегчить себе весенние полевые работы,
      – отметил заместитель главы МВД.

      Геращенко опубликовал видеозапись очевидца, который снял двоих мужчин на мопедах возле горящего сухостоя.


      Штрафы за поджог травы в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Антон Геращенко Полиция Новости Украины Министерство внутренних дел ГСЧС Пожар в Чернобыльской зоне Новости Киева Новости Житомира Пожар
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