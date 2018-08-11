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Масштабные протесты в Румынии: на чьей стороне президент страны

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Около четырех с половиной сотен человек пострадали во время антиправительственных протестов в Румынии. Отметим, что там возникли столкновения между демонстрантами и правоохранителями.

С плакатами "Справедливость, а не коррупция!" десятки тысяч человек накануне пришли под здание правительства в Бухаресте. Заблокировали движение транспорта и пытались прорвать кордон правоохранителей. Те в ответ применили слезоточивый газ.

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Главное требование протестующих – отставка правительства и проведение внеочередных выборов. Как и большинство протестов в Румынии прошлых лет, демонстрации направлены против коррупции во властных верхах. Также люди недовольны пенсионной реформой, налоговой системой, низким уровнем развития экономики и сельского хозяйства. Стремятся к демократии и развитию отношений с Евросоюзом.

Если будет нужно – мы останемся здесь на неделю или две, пока эта власть не уйдет,
– заявил протестующий Дориан.

Масові антиурядові протести в Румунії

Массовые антиправительственные протесты в Румынии

Приехали на акцию неповиновения и тысячи румын, что когда-то выехали из страны. Они возмущены тем, что вынуждены жить на чужбине, поскольку на родине – низкие зарплаты и коррупция.

Я вернулся, потому что почувствовал, что нужен своей стране. Надо, чтобы в Румынии были правильные законы, здесь все погрязло в коррупции настолько, что нам нужно просто взять и все изменить,
– сказал протестующий Мариус.

На защиту протестующих стал президент Клаус Йоханнис. В своем Facebook он назвал жестокими действия полицейских. И добавил: срочно требует объяснений от главы румынского МВД.

"Демократия предполагает право человека протестовать. А насилие является недопустимым независимо от политического выбора. Я решительно осуждаю жестокое вмешательство жандармерии", – говорится в сообщении президента Румынии.

Антиправительственные протесты в Румынии происходят с регулярной периодичностью. И хотя страна до сих пор остается одной из наиболее коррумпированных государств Евросоюза, бесстрашные попытки людей изменить ситуацию в государстве доказывает: румыны к коррупции белее нетерпимы, чем соседи-украинцы.

Теги: Жертвы протесты Румыния Новости политики
Источник: 24 канал
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