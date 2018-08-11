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Масштабні протести в Румунії: на чиєму боці президент країни

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Близько чотирьох з половиною сотень людей постраждали під час антиурядових протестів у Румунії. Зазначимо, що там виникли сутички між демонстрантами та правоохоронцями.

Із плакатами "Справедливість, а не корупція!" десятки тисяч людей напередодні прийшли під будівлю уряду в Бухаресті. Заблокували рух транспорту і намагалися прорвати кордон правоохоронців. Ті у відповідь застосували сльозогінний газ.

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Головна вимога протестувальників – відставка уряду та проведення позачергових виборів. Як і більшість протестів у Румунії минулими роками, демонстрації спрямовані проти корупції у владних верхівках. Також люди невдоволені пенсійною реформою, податковою системою, низьким рівнем розвитку економіки та сільського господарства. Прагнуть демократії та розвитку стосунків з Євросоюзом.

Якщо буде потрібно – ми залишимось тут на тиждень чи два, допоки ця влада не піде,
– заявив протестувальник Доріан.

Масові антиурядові протести в Румунії
Масові антиурядові протести в Румунії

Приїхали на акцію непокори і тисячі румунів, що колись виїхали з країни. Вони обурені тим, що змушені жити на чужині, оскільки на батьківщині – низькі зарплати та корупція.

Я повернувся, бо відчув, що потрібен своїй країні. Треба, щоб у Румунії були правильні закони, тут все загрузло в корупції настільки, що нам потрібно просто взяти і усе змінити,
– сказав протестувальник Маріус.

На захист протестувальників став президент Клаус Йоганніс. У своєму Facebook він назвав жорстокими дії поліцейських. І додав: терміново вимагає пояснень від голови румунського МВС.

"Демократія передбачає право людини протестувати. А насильство є недопустимим незалежно від політичного вибору. Я рішуче засуджую жорстоке втручання жандармерії", – йдеться у повідомленні президента Румунії.

Антиурядові протести в Румунії відбуваються з регулярною періодичністю. І хоч країна досі залишається однією з найбільш корумпованих держав Євросоюзу, безстрашне намагання людей змінити ситуацію у державі доводить: румуни до корупції значно нетерпиміші за сусідів-українців.

Теги: Жертви Новини політики Румунія протести
Джерело: 24 канал
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