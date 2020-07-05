Масштабный пожар в Новой Каховке: поджигатель объяснил причины возгорания
В Новой Каховке 5 июля вспыхнул масштабный пожар. По предварительной информации, пожар возник в одной из квартир на пятом этаже, а уже оттуда перекинулся на шиферную крышу.
Существует несколько версий возникновения пожара. Сам поджигатель говорит, что уснул и не слышал, как начался пожар. Вполне вероятно, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил телеграм-канал Teza.
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Жители дома возмущены инцидентом и угрожают устроить самосуд своему соседу, которого подозревают в поджоге.
Согласно другой версии мужчина мог поджечь квартиру после ссоры с женой.
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Все, что известно о пожаре в Новой Каховке
- В Новой Каховке 5 июля возник пожар в пятиэтажке. Пожар произошел в доме на улице Букина, 20.
- Поджигателя квартиры уже задержала полиция. Данных о пострадавших пока нет.
- Местные говорят, что огонь в доме спустился уже на 4-й этаж.
- Жители дома пытаются взять самое ценное и покинуть квартиры.
- На месте пожара работают спасатели, однако укротить пламя пока не удалось.