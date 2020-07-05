В Новой Каховке 5 июля вспыхнул масштабный пожар. По предварительной информации, пожар возник в одной из квартир на пятом этаже, а уже оттуда перекинулся на шиферную крышу.

Существует несколько версий возникновения пожара. Сам поджигатель говорит, что уснул и не слышал, как начался пожар. Вполне вероятно, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил телеграм-канал Teza.

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Жители дома возмущены инцидентом и угрожают устроить самосуд своему соседу, которого подозревают в поджоге.

Согласно другой версии мужчина мог поджечь квартиру после ссоры с женой.

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