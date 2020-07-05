У Новій Каховці 5 липня спалахнула масштабна пожежа. За попередньою інформацією, пожежа виникла в одній з квартир на п'ятому поверсі, а вже звідти перекинулася на шиферний дах.

Існує декілька версій виникнення пожежі. Сам підпалювач каже, що заснув і не чув, як почалася пожежа. Цілком ймовірно, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомив телеграм-канал Teza.

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Жителі будинку вкрай обурені інцидентом та погрожують влаштувати самосуд своєму сусіду, якого підозрюють у підпалі.

За іншою версією чоловік міг підпалити квартиру після сварки з дружиною.

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