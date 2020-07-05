Масштабна пожежа у Новій Каховці: підпалювач пояснив причини займання
У Новій Каховці 5 липня спалахнула масштабна пожежа. За попередньою інформацією, пожежа виникла в одній з квартир на п'ятому поверсі, а вже звідти перекинулася на шиферний дах.
Існує декілька версій виникнення пожежі. Сам підпалювач каже, що заснув і не чув, як почалася пожежа. Цілком ймовірно, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомив телеграм-канал Teza.
Важливо У Новій Каховці масштабна пожежа у 5-поверхівці – фото та відео
Жителі будинку вкрай обурені інцидентом та погрожують влаштувати самосуд своєму сусіду, якого підозрюють у підпалі.
За іншою версією чоловік міг підпалити квартиру після сварки з дружиною.
Вражає Вижили під завалами: двох кішок знайшли через два тижні після вибуху на Позняках – фото
Все, що відомо про пожежу у Новій Каховці
- У Новій Каховці 5 липня спалахнула пожежа у п'ятиповерхівці. Пожежа сталася у будинку на вулиці Букіна, 20.
- Підпалювача квартири вже затримала поліція. Даних про постраждалих наразі немає.
- Місцеві кажуть, що вогонь у будинку спустився вже на 4-й поверх.
- Мешканці будинку намагаються взяти найцінніше і залишити квартири.
- На місці пожежі працюють рятувальники, однак приборкати полум'я досі не вдалося.