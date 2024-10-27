Об этом сообщили журналисты одесского издания "Думская". Отмечается, что сам поезд не горел, а люди, к счастью, не пострадали.

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В Одессе был масштабный пожар

Ранее в ГСЧС сообщили, что пожар вспыхнул в складских помещениях на площади 1500 квадратных метров. Чрезвычайникам понадобилось почти 9 часов, чтобы ликвидировать пламя.

Впоследствии стало известно, что задержка в движении поезда произошла из-за обрыва электросети.

Была задержка из-за обрыва контактного провода, работу контактных сетей удалось наладить, и поезд продолжил свой путь,

– рассказал начальник производственного подразделения вокзальной станции "Одесса-Главная" Олег Кудашкин.

В Укрзализныце также сообщили, что движение поездов на участке, где был пожар, уже восстановили.

Был обесточен один из железнодорожных участков Одесской железной дороги. Для продолжения движения пригородного электропоезда указанным участком было предоставлено тепловоз. Сейчас железнодорожники уже восстановили движение по участку под элетротягой,

– сказала пресс-секретарь Одесской железной дороги Лариса Слободская.

К слову, за несколько часов до пожара российские войска атаковали Одессу баллистикой. По предварительной информации, для удара оккупанты применили ракету типа "Искандер-М".